Genitori in viaggio con le Mamme in cerchio ad Azzate

Venerdì 17 novembre alle 20.45 l’incontro coordinato da psicologa ed educatrice apre il nuovo spazio per genitori di bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni. Partecipazione gratuita

Dopo la partecipata presentazione del mese scorso, arriva venerdì 17 novembre alle ore 20.45 il primo incontro di Genitori in viaggio, lo spazio dedicato alle mamme e ai papà con figli tra i 6 e i 16 anni promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate.

A condurre la serata saranno la psicologa Elisabetta Rasa assieme all’educatrice Deborah Leoni, referente del progetto cofinanziato da Fondazione comunitaria del Varesotto.

Genitori in viaggio è uno spazio di incontro e supporto alla genitorialità per un sano e costruttivo confronto e mutuo sostegno su tematiche quotidiane per crescere insieme dei “figli sereni e consapevoli”.

Gli incontri, tutti a partecipazione libera e gratuita avranno cadenza mensile, nella serata del 3° venerdì del mese.

Durante l’anno saranno proposte anche alcune serate a tema con l’intervento di altri professionisti tra cui le psicologhe Silvia Livietti e Silvia Sacco e le pedagogiste Roberta Broggi e Sofia Gallo Galerón.

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita e saranno ospitati nella sede delle Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.