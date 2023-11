Il Varese ospita il Derthona, “Basta regali”

Torna al “Franco Ossola” il Varese, che domenica 26 novembre (ore 14.30) ritrova il campo amico per ospitare il Derthona. I biancorossi hanno come obiettivo una vittoria per restare attaccati alla zona alta della classifica e chiudere al meglio il 2023. I leoni piemontesi, guidati in difesa dall’ex Lillo Rossi, arrivano con qualche problema dovuto alle molte indisponibilità e con una striscia senza vittorie che si trascina da metà ottobre.

In casa varesina però l’indicazione principale è una, come dichiara anche mister Corrado Cotta: «Basta regali. Dimentichiamo in fretta il gol preso a Sanremo, trasferta che non ho digerito non tanto per il risultato ma per i regali fatti, che iniziano a essere tanti. Per dimenticare quello dobbiamo vincere domani. Il Derthona arriva da sei partite senza vittorie, ma domenica hanno perso una partita rocambolesca sbagliando due rigori e altre occasioni da gol importanti. Dovremo però essere bravi noi a cercare di fare la partita da subito. Onestamente però alle altre squadre è giusto dare un’occhiata ma noi dobbiamo guardare in casa nostra».

Qualche problemino di formazione c’è anche in casa biancorossa, con Davide Bernacchi squalificato dopo l’espulsione di Sanremo e Nicolò Palazzolo che si è fatto male proprio nell’ultimo allenamento prima della gara, sabato mattina, per lui una distorsione alla caviglia. Assente anche Federico Zazzi, comunque sulla via del rientro, e Paolo Pisan, mentre torna a disposizione Mattia Perissinotto.

«Palazzolo domani doveva giocare per centomila motivi – commenta l’allenatore – ma si è fatto male da solo, una distorsione che probabilmente non lo farà essere della partita domani. Dispiace per lui perché avrebbe avuto sicuramente una possibilità dal primo minuto. Per noi è importante perché ha tempi di inserimento e si fa valere anche nel gioco aereo. Pensiamo partita dopo partita, cerchiamo di fare bottino pieno sempre e comunque. Siamo una squadra che ad attendere fa fatica, con un pensiero offensivo che si sta consolidando. Dovremo essere bravi a sbloccare e mettere in sicurezza il risultato, evitando gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite, anche contro il Pdhae».

GIORNATA SPECIALE

La società in settimana ha comunicato che durante la giornata di domenica allo stadio ci saranno diversi momenti per ricordare Luca Alfano, che ci ha lasciato una settimana fa, e Martino Colombo, bambino morto 10 anni fa che faceva parte della scuola calcio biancorossa. (leggi qui)

SERIE D GIRONE A – XV GIORNATA

Borgosesia – Bra; Alba – Sanremese; Albenga – Gozzano; Alcione – Chieri; Asti – Vogherese; Varese – Derthona; Ligorna – Pdhae; Rg Ticino – Chisola; Fezzanese – Pinerolo; Vado – Lavagnese.

CLASSIFICA: Alcione, Albenga, Chisola 28; Asti 26; Rg Ticino 25; Varese (-1), Vogherese, Bra 20; Derthona, Vado, Fezzanese 19; Ligorna 17; Gozzano 16; Lavagnese 15; Sanremese, Chieri 14; Pinerolo, Borgosesia 13; Alba 12; Pdhae 9.