Incidente in via Piemonte a Castellanza, due feriti gravi

Incidente a Castellanza. Nella serata del 26 novembre, poco dopo le 23, un’auto è finita su una rotonda ed è andata a sbattere contro un ostacolo, in una zona poco illuminata. Tre le persone coinvolte, di cui due feriti portati in ospedale a Varese e Legnano, uno versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del Fuoco.