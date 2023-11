Kimberly non è ancora tornata a casa: l’appello disperato della famiglia

È ancora allarme a Busto Arsizio per la scomparsa di Kimberly Bonvissuto, la ragazza di 20 anni che non dà notizie di sè da lunedì 20 novembre. Il suo cellulare è spento da allora e la famiglia non ha notizia di lei da ormai quattro giorni.

La mamma e la zia hanno lanciato numerosi appelli, sui social e in televisione, per chiedere di diffondere la foto e i dettagli: Kimberly è alta 1 metro e 55 centimetri, ha i capelli rossi, al momento della scomparsa indossava una tuta grigia, scarpe da ginnastica e un giubbotto nero.

La famiglia si dice disperata e ha già sporto denuncia e fornito tutte le informazioni in suo possesso alla polizia. Chi avesse informazioni può rivolgersi ai numeri 3806482718 o 3895885466 oppure naturalmente contattare il numero unico delle emergenze 112.