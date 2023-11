La primaria Gianoli di Mombello è Open con 4 laboratori per i futuri primini

Sabato 25 novembre, a partire dalle 10, la primaria “Marco Gianoli” di Mombello apre le porte ai “grandi” delle scuole dell’infanzia della zona.

I possibili futuri alunni – e le rispettive famiglie – sono invitati a passare un paio di ore nel plesso, con gli attuali bambini della scuola a fare da “tutor-ciceroni”. Attuali alunni, è bene ricordarlo, che il sabato di solito stanno a casa e che, invece, in misura consistente (circa 2 su 3) hanno deciso di venire comunque a scuola per presentare agli ospiti struttura e attività.

A questo proposito, saranno 4 i laboratori organizzati per l’occasione: tecnologia con maestra Bettina, teatro con maestro Enzo, attività fisica in palestra con maestro Riccardo e arte con maestra Ramona. Con il supporto di tutti gli altri insegnanti del plesso e, come si diceva, dei bambini che già frequentano la “Gianoli”.

In coda, poco prima delle 12, merenda per tutti.