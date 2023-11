La Pro Patria a Vicenza per il secondo turno di Coppa Italia

Il turno di Coppa Italia di domani – martedì 7 novembre (18:30) – sarà un vero e proprio antipasto della giornata della tredicesima di campionato, in scena il prossimo fine settimana (sabato 11 novembre).

In meno di 5 giorni la Pro Patria è chiamata infatti a una particolare “doppia trasferta” in casa del Vicenza, la squadra attuale detentrice del trofeo e, fino a qualche settimana fa, tra le più quotate per la promozione in Serie B (obbiettivo ancora raggiungile ma dopo gli ultimi 4 turni sono già 10 le distante accumulate dalla capolista Mantova).

Un doppietta “coppa-campionato”, quello al Romeo Menti, da cui i tigrotti di Busto Arsizio hanno innanzitutto come obiettivo primario quello di non uscire con le ossa definitivamente rotte dopo le serie di sconfitte consecutive aperta lo scorso 25 ottobre rispettivamente Trento, Pro Vercelli e Lumezzane – che hanno arrestato, e non di poco, la risalita della Pro Patria. Tre sconfitte diverse per come sono sopraggiunge, ma accomunate da due fattori: l’estrema perforabilità ad ogni singolo episodio nell’area bianco-blu (6 gol subiti, distribuiti a coppie di due), e il cinismo perduto da parte dell’attacco (appena 1 gol all’attivo, quello di Stanzani a Vercelli).

Nonostante un altrettanto difficoltoso ottobre rosso (5 partire senza vittoria) senza dubbio i biancorossi del Lane sono comunque una squadra molto ben attrezzata, la cui ampiezza della rosa, così come il doppio fattore casa, permetterà di aggirare il faticoso ostacolo del doppio turno più facilmente rispetto ai bianco-blu. Senza considerare poi che le squadre più blasonate desiderano ardentemente la vittoria della coppa per godere di una chance in più in ottica playoff, dal momento che la vittoria (o, eventualmente, anche una finale) garantiscono l’accesso diretto alla fase nazionale degli spareggi per la serie cadetta.

COLOMBO: “VICENZA L’ORGANICO PIÙ FORTE DEL GIRONE”

Questa l’analisi del mister della Pro Patria Riccardo Colombo in sala stampa alla vigilia della gara ad eliminazione diretta.

«Domani affronteremo l’organico più forte del nostro girone. Il Vicenza ha tante alternative e non so chi farà giocare. Sicuramente scenderanno in campo giocatori di qualità e di categoria. Dovremo stare veramente attenti perché sono tutti giocatori veramente pericolosi».

“POCHI GIORNI PER PREPARARE QUESTA PARTITA”

Sul momento attraversato dalla squadra e sulla preparazione in vista della gara di domani: «In settimana abbiamo lavorato sulla testa e sull’aggressività, anche se non abbiamo avuto tanti giorni per preparare questa partita. Abbiamo rivisto ciò che ci è mancato nella partita di venerdì contro il Lumezzane. Il nostro staff studia sempre gli avversari. Domani penso che però sarà una partita un po’ diversa, sia per gli interpreti, sia i loro che i nostri».

OUT VAGHI, NICCO E MALLAMO

Sui convocati: «Oggi in allenamento si è fermato Vaghi, al pari di Nicco che venerdì ha sentito un dolorino . Anche Mallamo, che è fuori da più tempo, non sarà a disposizione. Speriamo di recuperarli presto».