Anche il Lumezzane passa allo Speroni: terza sconfitta consecutiva per la Pro Patria

Terza sconfitta consecutiva per la Pro Patria, superata in classifica e allo Speroni di Busto Arsizio per 2 a 0 anche dal Lumezzane, che sale a 13 punti contro i 12 dei bustocchi.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Dopo le due amare e sofferte sconfitte contro Trento e Pro Vercelli, la doppietta di Spini nel primo tempo (11′ e 41′) abbatte ancora una volta le mura amiche dei tigrotti bianco-blu. Una sconfitta che lascia sconforto e che, e a dispetto delle ultime due uscite, fa fare un ulteriore passo indietro alla squadra di mister Riccardo Colombo, confermando unicamente due trend negativi: la sterilità offensiva della squadra davanti al proprio pubblico (appena 2 i gol segnati in casa) e l’estrema fragilità difensiva, con la porta di Rovida perforata per la quinta volta in stagione nel primo quarto d’ora.

Le crepe mostrate in questo avvio di campionato incominciano a dilagare. E per la squadra adesso inizia una fase delicatissima della stagione, che non può già scivolare di mano.

