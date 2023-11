Le città invisibili dei ragazzi delle classi seconde della secondaria di Morazzone

La scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Morazzone festeggia i cento anni dalla nascita di Italo Calvino. Per l’occasione, all’interno dell’iniziativa #ioleggoperché, le classi 2^A e 2^B hanno celebrato lo scrittore ispirandosi a una delle sue opere più famose: Le città invisibili.

Partendo dalle suggestive descrizioni di città ora incantevoli e ammalianti, ora sfuggenti e indecifrabili, talvolta terribili e distopiche, gli alunni hanno dato sfogo alla loro creatività inventando la propria “città invisibile”.

Per farlo hanno prima steso un testo descrittivo e poi lo hanno seguito per realizzare un disegno fedele.

Come le città descritte da Calvino, ogni città ha un nome di donna e segue una logica unica e personale, modellata dai desideri dell’alunno o alunna che l’ha realizzata, e investita dei suoi sentimenti.

Ci sono città d’acqua, città al contrario, città labirinto, città sportive, città sferiche, città contenute nell’occhio di chi guarda, città ecologiche che producono ossigeno, città che dietro a mura splendenti nascondono una vita umile e parca, e via dicendo.

Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra.

Italo Calvino

I progetti degli studenti si sono liberamente ispirati alle loro passioni, esperienze e desideri, così che alla fine di tutto il percorso è stato ancora più soddisfacente scoprire che avevano seguito lo stesso sentiero di Calvino, come indicato alla fine dell’opera: “Cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”.

I testi e i disegni, appesi su dei cartelloni nell’atrio di ingresso, potranno essere visti dalle famiglie nelle occasioni di apertura della scuola.

Incluso il mercoledì pomeriggio in cui, a partire dallo scorso 8 novembre, si svolge il corso di potenziamento della lingua inglese proposto in orario extra scolastico fino a maggio a cura di un insegnante madrelingua del British Institutes di Gallarate.

Il corso, sovvenzionato dal Comune di Morazzone è proposto in collaborazione con l’Associazione Genitori.

QUI in locandina tutte le informazioni.