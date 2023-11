Perché ogni anno ad Angera arriva Sinterklaas, il “babbo Natale” olandese

C’è una tradizione “nordica” che si ripete di anno in anno verso la fine di novembre, sul Lago Maggiore. Ad Angera si celebra una giornata di festa, generalmente poco prima del 6 dicembre, per accogliere Sinterklaas, San Nicola, figura leggendaria che ricorda per molti aspetti il più diffuso personaggio di Babbo Natale. Decine di bambini con le loro famiglie, per la maggior parte di nazionalità olandese, ma anche tedesca e francese, hanno affollato nel pomeriggio di sabato 25 il lungolago di Angera per accogliere Sinterklass al suo arrivo in barca (questa volta senza il tradizionale piroscafo a vapore).

L’evento è diventato un appuntamento fisso e in pochi anni un momento di incontro attesissimo dall’atmosfera internazionale. Ad organizzarlo è la comunità olandese che vive nella zona del Basso Verbano ed è nato come festa per i bambini delle famiglie straniere che vivono nei paesi del territorio. Famiglie arrivate spesso per ragioni di lavoro – tra tutte la presenza del Jrc di Ispra – ma che poi hanno scelto questo angolo di Varesotto per stabilirsi (qui anche la storia del Villaggio olandese).

A rendere ancora più spettacolare la giornata è stata poi l’animazione degli “Zwarte Piet“, simpatici e bizzarri assistenti di San Nicola, caratterizzati da abiti colorati in stile moreschi e il piccolo stand con ciccolata, vin brulee e la tipica zuppa che hanno riscaldato il pomeriggio sul pratone di via Libertà. La festa di Sinterklaas si celebra il 6 dicembre, giorno di San Nicola. In molti paesi del Nord Europa è il momento della consegna di regali. Questa tradizione viene celebrata anche nei territori dell’ex impero olandese, tra cui Aruba e Curaçao.