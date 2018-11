Dal lago arriva San Nicola con la barca a vapore

San Nicola arriva dal lago, a bordo del suo piroscafo a vapore e insieme ai suoi autanti i “Zwarte Pieten”. Il Natale ad Angera inizia con una tradizione che viene dall’Olanda ma che riguarda anche molti altri paesi europei.

Questo grazie agli organizzatori, il Circolo Olandese per l’Italia settentrionale, che ogni anno propone l’appuntamento dedicato ai bambini di tutte le età in collaborazione con il Comune e l’Associazione Genitori della scuola elementare.

Quest’anno l’arrivo del San Nicola è in programma nel pomeriggio di sabato 24 novembre sul lungolago di Piazza Garibaldi. «Questa tradizione, ricorda molto quella di Babbo Natale – spiega Riekje Post, una degli organizzatori -. I bimbi olandesi a partire dalla metà di novembre festeggiano con i canti di San Nicola e mettendo le scarpine davanti al camino per ricevere dolci e piccoli regali. I regali veri e propri, quelli che qui arrivano a Natale, in Olanda sono invece consegnati durante la festa del 5 dicembre».

L’iniziativa è bella non deve sorprendere il fatto che sia stata organizzata proprio in questa zona del Lago Maggiore. Ad Angera e nei paesi vicini i bimbi olandesi ma anche tedeschi e francesi – i più coinvolti nella tradizione – sono molti poiché diverse famiglie negli anni, hanno deciso di trasferirsi in queste zone (per ragioni lavorative principalmente, la più nota è dovuta alla presenza del Jrc di Ispra, ma non solo). «L’idea di organizzare questa festa è nata inizialmente proprio per loro ma poi è diventata un appuntamento fisso e naturalmente è aperta a tutti i bambini e agli adulti che vogliono partecipare. È inoltre un’occasione per far conoscere questo aspetto della nostra cultura».

E il piroscafo? Anche questa è una storia originale (la potete leggere qui). «Uno dei nostri soci è tra i proprietari di questo battello a vapore che può capitare di vedere sul lago. Sarà la barca speciale che trasporterà San Nicola a riva».

Durante la festa ci sarà del cioccolato caldo, vin brûlé e la specialità olandese: zuppa di piselli verdi fatta in casa con salsiccia affumicata. La festa è a entrata libera per tutti, gli organizzatori chiederanno a chi vuole contribuire un’offerta libera che permetterà di

realizzare questa festa anche l’anno prossimo.