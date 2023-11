Riforma dello sport, se ne parla con il Coni di Varese

“Ma è davvero necessario modificare il nostro statuto? L’avevamo aggiornato poco tempo fa… E, tra l’altro, le nostre esigenze sono particolari; quindi, non possiamo certo appiattirci su un testo standard!” Effettivamente la realtà delle associazioni sportive è molto articolata. Pur non potendo entrare nel dettaglio dei singoli statuti, si proverà a partire da qualche caso pratico per fornire ai partecipanti qualche strumento in più per capire se e come procedere all’adeguamento dello Statuto.

Incontro organizzato dalla Scuola dello sport del CONI Lombardia e dal CONI Varese con la collaborazione dei docenti dell’area legale della Scuola dello Sport del CONI Lombardia.

Destinatari

Presidenti e Dirigenti delle Società sportive, Dirigenti e Funzionari delle FSN, EPS e DSA, Dirigenti, Funzionari e personale del CONI e dei Comitati Regionali, Dirigenti, Responsabili e Funzionari della PA e degli Enti pubblici che si occupano di attività sportive, Operatori sportivi, Tecnici, Allenatori e Istruttori.

Relatore

Fabio Mazzoni, avvocato, Presidente Commissione Affari Giuridici e Carte Federali, Federazione Italiana Vela, Componente Constitution Committee, World Sailing

Data e Sede

21 novembre 2023 – ore 18.30-20.30 Sala Montanari, Via dei Bersaglieri, Varese

Iscrizioni

Partecipazione gratuita – Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti (n. 160). Procedura d’iscrizione:

1. collegarsi direttamente al sito della SRdS: https://lombardia.coni.it/scuola-regionale-dello-sport/corsi/302-varese-riforma-dello-sport-come-modificare-gli-statuti.html

(in alternativa è possibile trovare il corso “Varese – Statuto” nel sito del CONI Lombardia nella sezione “Corsi” della “Scuola Regionale dello Sport”) e seguire le istruzioni del form 2. nel caso di prima registrazione, viene richiesto l’accreditamento all’area riservata CONI, a cui far seguire l’iscrizione al corso in oggetto secondo la procedura di cui al punto 1

Informazioni

Delegazione CONI Varese – tel. 335282588