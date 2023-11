Stasera torna il consiglio comunale a Gallarate, tra temi locali e “nazionali”

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Gallarate: nella serata di oggi, lunedì 13 novembre, si farà il punto dopo due anni di amministrazione Cassani bis, si affronteranno tre mozioni (due meno attinenti alla vita cittadina e più legate al dibattito ideologico, una terza su Malpensa).

La seduta è convocata a Palazzo Broletto alle 21. Si partirà come sempre dalla fase di comunicazioni e di question time (interrogazioni a risposta immediata), per poi passare alla verifica dello stato di avanzamento delle linee programmatiche, a due dall’avvio dell’amministrazione Cassani bis, eletta nell’autunno 2021.

Seguiranno poi le due mozioni – vale a dire proposte di prese di posizione da parte del consiglio – presentate dal gruppo di Fratelli d’Italia, una che chiede il ritiro dell’onorificienza concessa cinquant’anni fa dal Presidente della Repubblica al maresciallo Tito e l’altra che chiede nuove iniziative per portare in Italia gli ex terroristi fuggiti in Francia (dopo che la Cassazione francese a giugno 2022 aveva bloccato l’estradizione concessa da Macron).

Ultimo punto all’ordine del giorno è la mozione presentata da Più Gallarate, che chiede una presa di posizione perché si arrivi ad un nuovo Piano d’Area di Malpensa, vale a dire un nuovo strumento di programmazione dell’intero territorio intorno allo scalo, a quasi tre lustri da quando è scaduto il precedente strumento (oggi Malpensa cresce sulla base di “masterplan”, ma non c’è una programmazione del territorio circostante: opere e interventi vengono realizzati via via isolatamente).