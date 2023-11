Studenti americani sui sentieri di Saltrio per studiare la seconda guerra mondiale

Per il secondo anno di fila gli studenti del Trinity College di Boston Rome Campus scelgono la Provincia di Varese per il loro percorso di studi dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Fanno parte delle sedi americane del Trinity College e del Pomona College i cinque ragazzi che sono stati accompagnati sabato dalla guida escursionistica Antea Franceschin di Controvento Trekking lungo i sentieri della salvezza sul confine tra Italia e Svizzera.

«Ho avuto il piacere e l’onore di condurre questi studenti universitari da Saltrio fino al Monte Pravello -spiega la guida escusionistica- passando per quegli stessi sentieri che durante gli anni della Resistenza vennero usati anche da ebrei, dissidenti politici e partigiani che cercarono riparo in Svizzera contro la furia nazifascista».

L’iniziativa è frutto dello studio e della passione del loro professore Simon Martin, che da anni si impegna per realizzare un percorso esperienziale che tocca vari luoghi in Italia. Monteccassino, Marzabotto, Milano e il Binario 21, e tra le mete scelte dal College per i loro ragazzi anche l’esperienza vissuta da Liliana Segre tra Viggiù e Saltrio, insieme ai racconti delle Aquile Randagie: il gruppo di Scout clandestini che operarono in segreto insieme all’organizzazione O.S.C.A.R. per aiutare le famiglie ebree a fuggire in Svizzera.

«Vedere questa importante istituzione che torna sui nostri sentieri è molto importante -chiosa la Guida Escursionistica-, segno che il nostro territorio ha elementi di valore storico e culturale che è importante che vengano raccontati alle nuove generazioni».