Tom Petty, il grande cuore innocente del rock’n’roll

Tom Petty è il grande cuore del rock’n’roll: musicista generoso se n’è andato sei anni fa, nell’ottobre del 2017, per una overdose da farmaci. Un mix micidiale di fentanyl e ossicodone, assunti per far fronte a tanti problemi di salute, il più preoccupante dei quali era una frattura all’anca non risolta.

Eppure – nonostante il dolore – aveva voluto stare sul palco fino all’ultimo, per il suo pubblico: una settimana prima della morte aveva tenuto l’ultimo concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles (l’ultima canzone: la conosciutissima American Girl).

A Tom Petty, alla sua storia ma anche a una certa concezione del rock’n’roll è dedicato il libro scritto da Marco Denti e Mauro Zambellini . (foto: wikimedia).

“Protagonista di mille battaglie, da No Nukes agli scontri con l’industria discografica, accanto a Bob Dylan e a Johnny Cash, Tom Petty ha attraversato infinite stagioni della musica americana facendosi portatore di valori importanti. Un artista straordinario che viene raccontato attraverso una ricostruzione dettagliata, comprensiva di tutti i particolari della carriera e della vita di Tom Petty e degli Heartbreakers, ma nello stesso tempo con una prosa scorrevole adatta sia ai lettori appassionati, sia a chi vuole scoprire pagine inedite e bellissime della storia recente del rock’n’roll”.

Il libro sarà presentato sabato 15 dicembre alla libreria Carù in piazza Garibaldi a Gallarate, con la partecipazione degli autori e di Guido Giazzi di Buscadero.