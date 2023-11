Una corretta indagine sulla crisi climatica: a Glocal il rapporto tra giornalismo e ambiente

Crisi climatica: un argomento giorno dopo giorno sempre più al centro del dibattito mediatico nazionale e internazionale. Il climate change è in corso, se ne sente parlare con frequenza praticamente quotidiana in televisione (tanto nei salotti quanto negli spot pubblicitari), sui social network, sui giornali, ma quanto ne siamo davvero consapevoli? Chi ne parla e in che modo? Come l’argomento viene affrontato all’interno del panorama mediatico italiano? Quali sono gli strumenti di inchiesta ambientale per avere una visione globale che sia al tempo stesso locale?

Di fronte alla complessità risalire la catena di responsabilità di fenomeni globali come la scarsità d’acqua in Medio Oriente, il greenwashing delle multinazionale del fossile, l’inquinamento da PFAS in Europa e il dirottamento dei fondi europei per la transizione ecologica, sembra ancora più difficile.

Serve una visione d’insieme e di lungo periodo. E soprattutto servono fondi, tempo e collaborazioni transfrontaliere. Gli strumenti però ci sono.

Se ne parla a Glocal, il festival del giornalismo di Varese. L’appuntamento di giovedì 9 novembre, a partire dalle 14.30 in Sala Varese Vive di via Francesco d’Assisi 26, sarà moderato dal vicedirettore di VareseNews Michele Mancino in dialogo con il giornalista scientifico Gianluca Liva (Radar Magazine), il presidente di Alfa srl Paolo Mazzuchelli, il co-direttore di IrpiMedia Giulio Rubino e Daniela Sala, fotografa e giornalista freelance (alcuni suoi lavori sono stati pubblicati, tra gli altri, per Al-Jazeera, The Guardian, Der Spiegel, El Paìs, Rai Radio 3, RaiNews2) che durante l’incontro proietterà due video.

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti. Non esiste più un limite massimo per l’iscrizione ai corsi.Per ottenere i crediti è necessario registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti .

FESTIVAL GLOCAL

L’edizione 2023, in programma dal 2 al 12 novembre, si arricchisce con una rassegna dedicata al territorio e alla sua valorizzazione attraverso incontri, mostre, workshop ed escursioni e con il festival del documentario. Sono oltre cento gli eventi in programma in tutta la provincia.

