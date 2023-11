Una giornata dedicata alla prevenzione alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Dopo le tappe di Corbetta, Busto Garolfo, Dairago e Arluno, arriva a Buguggiate la campagna di prevenzione promossa da CCR Insieme Ets e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Mercoledì 15 novembre, nella sede della Banca di Credito Cooperativo ci sarà una giornata dedicata alla prevenzione con l’opportunità di sottoporsi a visite gratuite per la prevenzione di tumori al seno e alla cute.

«La difesa della salute fa parte della nostra mission», dice Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme Ets, l’ente mutualistico della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Il positivo riscontro avuto negli appuntamenti precedenti, proposti grazie anche alla collaborazione delle rispettive amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione gli spazi ambulatoriali dove effettuare le visite, ci hanno spinti a dedicare un’intera giornata alla prevenzione, questa volta sfruttando i locali della sede di Buguggiate della banca». Prosegue: «L’obiettivo della mutua è il benessere della persona e lo perseguiamo non solamente avviando delle specifiche convenzioni con strutture e professionisti per i nostri soci, ma anche organizzando sul territorio delle occasioni di sensibilizzazione sull’importante tema della prevenzione».

Per il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, «è questo un modo di riaffermare quanto la presenza di una banca di credito cooperativo sia un valore aggiunto per un territorio, non solamente in termini di sostegno e iniziative e progetti di valore, ma anche promuovendo momenti dedicati alla prevenzione. La salute è il nostro bene primario: cerchiamo di tutelarla con stili di vita sani e con visite preventive».

La giornata viene proposta grazie alla collaborazione fattiva con la sezione di Magenta di Salute Donna Odv e Salute Uomo, una realtà di volontariato nata all’interno della Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori di Milano che da circa 30 anni opera sul fronte della prevenzione.

Mercoledì 15 novembre, nella sede di Buguggiate della Bcc in via Cavour 71, dalle 9.30 alle 12 ci sarà la possibilità di sottoporsi a visite preventive per il controllo dei nevi (nei); dalle 14.30 alle 17 sono previste visite senologiche. Dati i posti limitati, per l’accesso è necessaria la prenotazione contattando CCR Insieme Ets al numero 333 7511 341 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12. Le visite sono gratuite. Per chi volesse, ci sarà la possibilità di sostenere Salute Donna odv con una donazione libera.