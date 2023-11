Uomo incornato da un toro nelle campagne di Fagnano Olona

Un uomo è stato incornato da un toro in via Marsala a Fagnano Olona, una zona agricola al di fuori del centro abitato.

È accaduto questa mattina 30 novembre, intorno alle 11: l’uomo, un 54enne è stato ferito dall’animale pare in maniera piuttosto seria, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fagnano e i vigili del fuoco accorsi chiamati per bloccare l’animale. Sul posto anche l’elisoccorso. Da ricostruire la dinamica esatta dei fatti.