A Morazzone un cane è caduto nelle condotte fognarie inseguendo un gatto, lo salvano i vigili del fuoco

Singolare intervento dei vigili del fuoco di Varese per il salvataggio di un cane intrappolato nelle condotte fognarie. Verso le ore 15.30 di lunedì 18 dicembre, in via Cavalier Adolfo Magnani di Morazzone, i vigili del fuoco di Varese sono stati chiamati per il salvataggio di un cane intrappolato nell’impianto di scarico delle acque del paese.

Secondo quanto riportato dai testimoni oculari, il cane stava inseguendo un gatto quando è finito nelle condotte sotterranee. Mentre il gatto è riuscito a fuggire, il povero cane è rimasto intrappolato in una cameretta scolmatrice.

Immediatamente, i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti sul posto, utilizzando le tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali). Dopo essersi calati attraverso una tombinatura e aver imbracato il cane, gli operatori hanno riportato l’animale in superficie.

I padroni del cane erano già sul posto e hanno atteso ansiosamente il ritorno del loro amato animale. Una volta riportato in superficie, il cane è stato avvolto in una coperta per aiutarlo a riprendersi dalla prolungata immersione nell’acqua gelida presente nelle condotte.