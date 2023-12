A Samarate si accendono le luci di Natale

“Un Natale di luci” a Samarate: l’appuntamento è per domenica 10 dicembre 2023 alle ore 20:30 in piazza, davanti alla Chiesa Parrocchiale SS. Trinità, per l’accensione delle luminarie e delle proiezioni natalizie. (la foto d’apertura è d’archivio)

A seguire, dalle ore 21:00, in Chiesa ci sarà un bellissimo concerto Gospel de “La Compagnia della Gru”, con repertorio musicale Natalizio, Gospel e Pop.