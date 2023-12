Ai giardini Estensi di Varese si è accesa la meraviglia del Natale

È stato un grande “ohh” di meraviglia a risuonare ai Giardini Estensi di Varese quando si sono accese per la prima volta le luci su palazzo Estense.

Galleria fotografica L’accensione delle luci di natale ai giardini Estensi di Varese 4 di 19

Un gigantesco “videomapping”, che ha riempito 90 metri di facciata dell’edificio, ha stupito grandi e bambini, in un racconto pieno di sorprese e personaggi noti: dagli elfi a babbo Natale, dal tamburino ai pacchi dono e alle renne. Il tutto sottolineato da una colonna sonora che fa immergere chi vi partecipa nell’atmosfera di Natale.

Uno spettacolo che ha ricevuto commenti positivi da tutti coloro che l’hanno visto: non solo le centinaia di persone che hanno sfidato freddo e piovasco per vedere la prima delle esibizioni che si susseguiranno tutte le sere fino al 17 gennaio prossimo. Ma anche i circa 500 lettori collegati contemporaneamente nei 20 minuti del ciclo completo delle immagini, per un totale di decine di migliaia di spettatori collegati dalla nostra pagina Facebook.

IL Giardino delle Meraviglie sarà attivo tutti i giorni fino al 17 gennaio: dalla domenica al giovedì dalle 17 alle 20, il venerdì, sabato e festivi dalle 17 alle 22.

LA DIRETTA DA FACEBOOK