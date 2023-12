Blitz dei carabinieri di Varese in una casa a Capolago: trovate munizioni e una pistola

L’irruzione nella casa, di notte, per cercare un’arma, certi di trovarla. Nella scorsa notte a Varese, i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo straniero 37enne, già noto alle forze dell’ordine poiché resosi responsabile del reato di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina, con matricola abrasa.

I militari della Stazione di Varese da alcuni giorni avevano ricevuto delle notizie che un cittadino straniero poteva detenere un’arma clandestina presso il proprio domicilio. A questo punto, i militari hanno approntato mirate indagini e pedinamenti tese all’individuazione del luogo di occultamento.

L’individuazione e la successiva perquisizione domiciliare hanno confermato quanto riportato dalla fonte confidenziale rinvenendo un’arma semi automatica con il relativo munizionamento in ottimo stati d’uso e perfettamente funzionante. Le indagini proseguiranno al fine di accertare la provenienza dell’arma e se la stessa sia stata utilizzata in passato per commettere delitti. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Varese, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Varese.