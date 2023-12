Bocce, la conclusione della stagione agonistica a Possaccio

Conclusione della stagione agonistica 2023 col classico botto a Possaccio, con la gara nazionale a coppie 1° Trofeo Parnisari Mario alla memoria, che ha visto le fasi finali disputate sulle affascinati corsie del locale bocciodromo. Pubblico delle grandi occasioni, del resto erano davvero numerosi i grandi nomi intervenuti alla manifestazione tanto da rendere appetibile lo spettacolo che sarebbe andato in scena. Naturalmente grande attesa per i beniamini di casa, da Andreani/Signorini a Mazzolini/Turuani senza dimenticare la giovane promessa Biagio Broccannello, un sedicenne tutto pepe, ottimo bocciatore, in grado di farsi rispettare, malgrado la giovanissima età.

Ma è noto che Possaccio possiede una schiera di giovani molto nutrita, del resto Roberto Mazzolini, che potrebbe apparire un veterano, avendo disputato molti incontri del campionato di serie A come titolare, è tutt’ora un giovanissimo. Certo la presenza di due intoccabili – terminologia non presa in prestito dalla religione induista dove sono denominati tali gli appartenenti alla quinta casta, quella dei paria, bensì per la loro eccelsa collocazione – come Zovadelli e Visconti, inseriti nel ranking rispettivamente al nono e undicesimo posto alla fine di ottobre 2023, non poteva non incutere timore agli altri contendenti: erano favoritissimi e come tali si sono comportati. In semifinale il loro successo contro il duo della Baraggese di Palermo/Porta è stato netto e non ha lasciato ai malcapitati alcuno spiraglio per invertire una rotta tracciata con sicurezza senza alcuna concessione buonistica, pur con un punteggio drammaticamente favorevole.

Dall’altra parte lo scontro fratricida fra le due coppie di Possaccio seguiva la medesima falsariga: dopo un accenno di battaglia con i primi tre punti conquistati da Brocanello e Fassoli, è iniziato il monologo, interpretato con decisione da un martellante Turuani, ben assistito da un altrettanto preciso e puntuale Mazzolini. Anche in questo caso contesa finita rapidamente e tutti pronti per assistere allo scontro fra i titani che avevano dominato la competizione. L’inizio sembra debba confermare i pronostici, il duo dell’Arcos Brescia si porta subito in vantaggio per 2-0, poi però i locali digrignano i denti, ricuperano punto a punto e si portano in vantaggio per 4-2, infarcendo gli scambi di giocate a livello impensabile di difficoltà – Turuani va a piazzare la sua boccia a fondo tavola a pochi centimetri dal pallino, Visconti scocca una bocciata devastante che colpisce in pieno quella di Roberto senza allontanarla, davvero impensabile pensare di eseguire imprese del genere con la massima naturalezza, quasi fosse scontato che, una volta lasciata la sfera, questa si comporti come fosse radioguidata. Gli spettatori rimangono basiti e si lasciano travolgere da codeste abilità stratosferiche.

Quindi equilibrio intenso fra i quattro che duellano, alternativamente, in punta di fioretto o a sciabolate: si arriva al pareggio sul 4 pari, poi occasione per Brescia di staccarsi con un paio di bocciate favorevoli che portano Possaccio sull’orlo del baratro, avendo gli avversari due punti sul terreno seppure lontani. Turuani pensa e realizza il capolavoro: per non consentire la possibile realizzazione di 4 punti agli avversari, posiziona la boccia a distanza tale da invogliarli all’accosto, nella politica che “l’è mèj un poresìn in man che una pola in ària”, per cui va a finire che i due alfieri dell’Arcos raccolgono un solo punto. Sembrerebbe la classica occasione persa che poi si sconta: non è così. Inizia un’inarrestabile galoppata di Visconti/Zovaldelli che non concedono più nulla, approfittando anche di due errori in bocciata di Turuani che, sublime puntista, lo è molto meno come bocciatore, soprattutto a fondo tavola. Netto successo come da pronostico, 12-4 il risultato finale e premiazione con un lieve tocco natalizio quanto mai appropriato in questi giorni.

(Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

08 dicembre – Possaccio – Finale nazionale domenicale coppia ABC

Visconti/Zovadelli – Arcos Brescia (BS)

Mazzolini/Turuani – Possaccio (VCO)

Palermo/Porta – Baraggese (NO)

Broccanello/Fassoli – Possaccio (VCO)

16 dicembre – Ternatese – ore 14 finale regionale coppia BCD