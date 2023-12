Chiude uno dei negozi storici premiati a Varese: dopo 93 anni il negozio di scarpe Molinari lascia

Nello stesso giorno in cui è stato premiato a Varese tra le attività storiche della città, dopo 93 anni di “servizio” il negozio di scarpe Molinari chiude le sue porte, dopo aver calzato generazioni di varesini dal locale di piazza Repubblica.

«Chiudiamo definitivamente: innanzitutto perchè è venuta a mancare la continuità – Ha spiegato la rappresentante dell’ultima generazione della famiglia Molinari, Paola – Dei miei figli, infatti, nessuno ha intenzione di proseguire l’attività, perciò ho deciso di chiudere: è ormai tanti anni che faccio questo mestiere».

Inizialmente: «Pensavamo di chiudere con la fine di dicembre, alla fine della svendita dei magazzini – Continua Paola – Ma mi sa che chiuderemo prima: ci hanno comprato quasi tutto, non avrà molto senso rimanere aperti ancora più di una settimana o due. Il periodo della svendita è stato straordinario: non solo per gli acquisti, ma anche per la grande manifestazione di affetto che i tanti clienti abituali ci hanno tributato».

L’angolo tra piazza Repubblica e Via Avegno non resterà però spoglio a lungo: «Le mura sono nostre, affitteremo, siamo già in trattativa per l’arrivo di un affittuario – Spiega – Abbiamo cercato di fare una scelta, anche se comunque si tratterà con tutta probabilità di una catena. Ma non dico chi è perchè non è ancora siglato il contratto».

Negli ultimi tempi, gestire il negozio è diventato sempre più difficile: per raccontarne le difficoltà, Paola Molinari cita i lavori di ristrutturazione della vicina Caserma Garibaldi e le modifiche al mercato come fattori che hanno reso più difficile la gestione del negozio. La sua critica è rivolta anche all’amministrazione locale: «Se devo imputare qualcosa all’amministrazione, è che non ha saputo difendere i piccoli negozi indipendenti – ha sottolineato infatti – Se non si fa qualcosa per sostenerli, infatti, le catene vincono su tutto».

Nonostante la chiusura del negozio, la signora Paola non perde però il suo proverbiale sorriso: «Chiudo, con dispiacere, so già che mi mancherà questo lavoro – sottolinea infatti – Ma io il sorriso non lo perdo, ho ricevuto tanto da questo mestiere e dai miei clienti»