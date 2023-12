Compleanno del Besanosauro con sorpresa, i fondi del Pnnr per il secondo piano del Museo dei Fossili

Trent’anni dopo la scoperta il Besanosauro, quel lungo “delfino” ritrovato sul Monte San Giorgio, sono ancora tante le novità che circondano questo esemplare vissuto 240 milioni di anni fa.

E oggi, sabato 9 dicembre, è stata l’occasione per fare il punto sulla ricerca che non si è mai fermata e sulle tante attività che coinvolgono il luogo che ospita il Besanosauro, meta di tante visite.

«Siamo molto contenti della giornata di oggi – spiega il sindaco di Besano Leslie Mulas – e della presenza di tanti cittadini e appassionati. È stato bello sentire le parole di chi era presente alla scoperta del 2003 come i paleontologi Cristiano Dal Sanno e Giorgio Teruzzi e di alcuni volontari. Grande merito va dato a chi ha permesso questa scoperta e chi come il sindaco di allora Arnaldo Colombo promosse e ottenne il riconoscimento del sito dall’Unesco. L’attività prosegue sempre perché il Museo non è solo un contenitore ma un luogo vivo e un importante centro di ricerca, come ha sottolineato il direttore Fabio Bona. Abbiamo promosso il restauro di tre fossili grazie al Contribuito di Fondazione Cariplo e di privati, mentre con i fondi del PNNR sarà riallestito il secondo piano e l’area di ingresso con una zona immersiva e interattiva».

(nella foto di Antea Franceschin i paleontogi Cristiano Dal Sasso e Giorgio Teruzzi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Gabriele Bindellini dell’Università degli Studi di Milano, con il sindaco Leslie Mulas).

A Cristiano Dal Sanno il compito di ricostruire quel che accadde nella primavera del 1993, quando i volontari del gruppo paleontologico di Besano fecero una scoperta che cambiò la storia del giacimento di Besano e del Monte San Giorgio: un piccolo frammento emergeva dalla roccia e, tramite i raggi X, si vedeva un esemplare di fossile unico nel suo genere. Il piccolo frammento visibile si scoprì essere il lungo e sottile rostro del fossile che prenderà il nome da Besano: Besanosaurus leptorhynchus. Il Besanosauro è oggi in ottima compagnia: altri cinque esemplari, che portano il suo stesso nome si trovano a Milano, Zurigo e Tubinga.

La giornata di oggi è stata anche l’occasione per ringraziare pubblicamente le persone che hanno sostenuto e partecipato alla raccolta fondi Tesori Nascosti, che ha interessato il Museo per il restauro di tre importanti reperti.