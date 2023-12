Diciottenne perde il controllo e si ribalta nella notte a Blevio

Intervento di soccorso urgente venerdì sera a Blevio (Co) in via Caronti per incidente stradale con autovettura ribaltata. Il fatto è avvenuto alle 23.50

Si tratta di un sinistro che ha visto coinvolta una sola auto, con conducente, di 18 anni, trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, dove non versa in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Como che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco del comando lariano hanno messo in sicurezza il veicolo e aiutato il personale sanitario nel soccorso.