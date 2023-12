Emozioni e sorrisi per l’edizione 2023 del Premio Cantello, grande festa dello sport e della solidarietà

Grande festa ieri sera al Ristorante Madonnina di Cantello, che ha ospitato l’edizione 2023 del Premio Cantello, storica manifestazione che l’amministrazione guidata da Chiara Catella ha rinnovato e riportato in auge nel 2021, dopo 17 anni dall’ultima edizione.

Anche quest’anno, accanto ai premi assegnati ad atleti e squadre, c’è stato spazio per la solidarietà: alla Fondazione Pupi di Javier Zanetti che è ormai entrata a far parte della famiglia della kermesse, si è affiancata l’Associazione Bindun Girovaghi della Solidarietà, sostenuta fin dalla nascita, nel 1982, dai grandi nomi dello sport italiano. «E’ un filo rosso che unisce sempre di più gli uomini sportivi di casa nostra e non solo, con le due fondazioni che dal 1982 e dal 2001 operano per i bambini di tutto il mondo – hanno spiegato gli organizzatori del Premio Cantello . Un progetto in parallelo che non fa venire meno, anzi rafforza, la missione primaria del Comitato organizzatore: sostenere i giovani atleti delle società comunali con iniziative educative e attraverso l’assegnazione delle Borse di Sport per i nostri piccoli».

Alla manifestazione, che si è svolta con il patronato di Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del Coni, erano presenti anche quest’anno il console generale argentino Luis Pablo Niscovolos e il vice console Manrique Lucio Altavista, primi sostenitori della serata evento e ormai di casa a Cantello, paese che conta molti e importanti legami con l’Argentina.

Tra i protagonisti dell’edizione 2023 del Premio Cantello stelle del nostro territorio, come Wei Lun Zhao della Pallacanestro Varese, e Michael Mazzacane con il presidente Carlo Bino in rappresentanza dei Mastini Hockey Varese. Debuttao al Premio anche il Città di Varese con il presidente Paolo Girardi accompagnato da mister Corrado Cotta e capitan Ferdinando Vitofrancesco. Per il volley Eleonora Furlan e Ilaria Bonvicini pilastri della Futura Volley Giovani di quest’anno e poi la Polha Varese, gli Skorpions Football Americano. Un tuffo nel calcio del passato, infine, con Alessandro Scanziani ex di Inter, Genoa e Sampdoria.

«Con il Premio di quest’anno ci siamo indirizzati verso un’immagine nuova, verso la solidarietà con due grandi associazioni che hanno scelto di far par parte della nostra squadra – ha detto il sindaco Chiara Catella – La presenza di Fondazione Pupi e Bindun per noi è un grandissimo onore, a dimostrazione di come il lavoro fatto in questi anni stia dando i suoi frutti in termini di stima e di risultati sul campo. Sono molto contenta e ringrazio tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo sempre più numerosi e sempre più compatti in questa “follia” nata ancora in tempo di Covid e che continua a risplendere».

«Il rapporto tra Fondazione Pupi e Bindun è da sempre molto stretto – ha aggiunto Silvia Buzzi, consigliere comunale – Anzi, il fondatore Javier Zanetti molto è stato aiutato proprio dai Bindun nel creare il proprio progetto nel 2001. Averli insieme quest’anno e nel prossimo futuro ci apre a una serie di eventi e di incontri che puntiamo di far fruttare sempre all’insegna della solidarietà. Solidarietà che per noi passa anche attraverso lo sport giocato e alla sua valenza educativa, come nel caso del Sitting Volley della Polha Varese che ha già vissuto un’esperienza insieme ai ragazzi delle scuole».

Cantello si conferma così sempre di più “paese dello sport”: «Le società di casa nostra stanno crescendo anno dopo anno e dal primo giorno di Amministrazione abbiamo fatto tutto il possibile per aiutare i nostri movimenti a diventare sempre più grandi e importanti – ha spiegato l’assessore allo Sport Marco Caccia – Ci toccherà ampliare le strutture perché i numeri parlano da soli. Dove lo abbiamo fatto ha funzionato per i giovani, ma anche per i meno giovani. Il campo di bocce appena costruito ha permesso di far nascere un nuovo gruppo sportivo. L’ennesima prova che quando si mettono a disposizione le strutture i movimenti nascono e decollano».

