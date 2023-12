Esame Chisola per il Varese, “Vogliamo vincere e dare un messaggio forte”

La vittoria d Pinerolo è stata tre volte importante per il Città di Varese: ha portato la prima vittoria in trasferta, allungato la striscia positiva e tenuto la squadra in scia delle prime posizioni del Girone A di Serie D. E ai vertici della classifica, al secondo posto insieme all’Albenga a quota 30, c’è il Chisola che domenica (10 dicembre, ore 14.30) sarà il prossimo avversario al “Franco Ossola”.

Per i biancorossi sarà un esame per testare le ambizioni di alta classifica dei ragazzi di mister Corrado Cotta, che alla vigilia della sfida spiega: «Si è creato un gruppo forte nello spogliatoio e questa è una nostra forza, uno per l’altro i ragazzi sono pronti a buttarsi nel fuoco. Il Chisola è una squadra di categoria, non so quali fossero i loro obiettivi a inizio anno ma stanno facendo benissimo; sono quadrati, hanno equilibrio e ritmo. Ci aspettiamo molto da noi e dovremo essere bravi a tenere alte le aspettative. Vogliamo dare continuità e un messaggio forte perché con tre punti il finale del girone di andata diventa ancora più interessante pensando poi al ritorno. La squadra sta bene, fisicamente e mentalmente, e abbiamo anche qualche colpo in canna perché l’obiettivo per domani sarà quello di vincere. Il campionato è equilibrato, è tutto da giocare e a vincere le partite vedo che fanno tutti fatica perché non ti regala niente nessuno, anzi, chi viene al “Franco Ossola” di solito ha più voglia di fare bella figura».

In casa varesina l’unico assente sarà il difensore centrale Davide Bernacchi, ancora alle prese con la frattura al naso, ma per il reparto arretrato si registra il rientro di Ismaila Diop dopo il lungo infortunio. Confermata la rescissione con il centrocampista Edoardo Monza, che saluta dopo non essere mai sceso in campo in gare ufficiali, in attacco sono tornati a disposizione sia Sindrit Guri, sia Filippo Di Maira con i due che saranno probabilmente alternati nel corso della gara.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.