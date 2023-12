Fiaba d’Inverno: Il Natale di Agricola diventa un libro per bambini

C’era una volta una bambina di nome Margherita che viveva nella città senza stagioni. Questa è la storia del suo viaggio alla scoperta della Primavera, dell’Estate, dell’Autunno e dell’Inverno, attraverso un regno incantato in cui i pinguini cantano, i topolini sfornano muffin, le orse bevono il tè e… ogni giorno è speciale.

Inizia così la Fiaba d’Inverno, libro per bambini scritto ed illustrato dallo staff di Agricola Home&Garden ed in vendita presso il garden in via Pisna 1 a Varese. «Abbiamo immaginato le differenti ambientazioni del garden come a possibili scenari di una fiaba per grandi e piccini – ha dichiarato lo staff di Agricola – in cui abbiamo ambientato una storia raccontata dallo spot di Natale e da questo piccolo libricino che abbiamo scritto e illustrato con le nostre mani».

Il libro, in edizione limitata, racconta la magia delle stagioni attraverso gli occhi di una bambina che passa troppo tempo chiusa in casa in un’immaginaria città in cui non esistono Primavera, Estate, Autunno e Inverno. E con l’Inverno, a conclusione della storia, arriva il Natale e la magia dell’albero decorato e illuminato che, dopo questa avventura in un mondo magico e incantato dove i pinguini cantano e le orse bevono il tè, avrà un significato tutto nuovo diverso!

Il libro verrà presentato durante un laboratorio dedicato ai più piccoli domenica 10 dicembre 2023 dalle 15:30 alle 17:30. Durante l’evento, i bambini vivranno la storia di Margherita come protagonisti grazie al laboratorio creativo di teatro Kamishibai, durante il quale potranno interpretare artisticamente e liberamente un momento della fiaba con le proprie mani e fantasia. Ed è possibile iscriversi qui.

Al termine del laboratorio, le tavole e i manufatti verranno portati a casa dagli stessi bambini. In più, i bambini partecipanti avranno in dono e in anteprima il libro illustrato della fiaba di Agricola, in ricordo di questa magica esperienza di gioco, narrazione… e fantasia. Attività consigliata per i bambini dai 5/6 anni in su.