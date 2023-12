I supereroi acrobatici portano gioia e sorrisi ai piccoli pazienti dell’ospedale Del Ponte

Grandi sorrisi e tanto stupore in Pediatria all’ospedale Del Ponte di Varese nella mattinata di sabato 16 dicembre.

A calarsi infatti dal tetto della struttura, per la gioia dei piccoli ospiti, i “supereroi” più famosi dei cartoni animati. Un’iniziativa realizzata da Il Ponte del Sorriso grazie a SEA, ossia ai Supereroi Edilizia Acrobatica, che senza alcun timore, imbragati in sicurezza e ancorati al tetto, sono scesi fino alle finestre delle camere e della sala giochi.

Entrati poi in reparto, i supereroi hanno distribuito dolci e caramelle anche nelle stanze dalle quali molti piccoli non potevano uscire. Grande l’entusiasmo dei bambini e dei genitori, che hanno scattato foto con il supereroe preferito.

I Supereroi Acrobatici sono in realtà alcuni dei muratori specializzati di EdiliziAcrobatica, i quali rinunciano volontariamente a un giorno di riposo dal lavoro, per presentare un piccolo show che serva a regalare un pò di spensieratezza a chi si trova costretto in un letto d’ospedale e ai suoi familiari.

I muratori si trasformano in Supereroi Acrobatici e si calano dai tetti degli ospedali pediatrici, impiegando le stesse tecniche su fune che utilizzano quotidianamente sul lavoro per compiere opere di ristrutturazione, manutenzione e pulizia in esterna agli edifici, ma in questi momenti s’impegnano ancora di più per offrire ai bambini un evento ricco di acrobazie emozionanti e divertenti.