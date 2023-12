«Il 22 dicembre fate lo sciopero della spesa». Il messaggio arriva della Filcams Cgil che, in previsione dello sciopero di venerdì, ha pensato di sensibilizzare i consumatori alle prese con lo shopping natalizio con un gazebo informativo in corso Matteotti a Varese. «È una protesta in supporto dei lavoratori e delle lavoratrici dei negozi e supermercati che scioperano per le condizioni salariali e di lavoro» spiega il segretario della Filcams Livio Muratore.

Lo sciopero interessa oltre cinque milioni idi lavoratori e le lavoratrici dei settori commercio, turismo e servizi. Al centro della protesta il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Lo sciopero generale indetto unitariamente dalle categorie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil prevede cinque manifestazioni in contemporanea nelle città di Milano, Roma, Napoli, Cagliari e Palermo, per giungere alla sottoscrizione del rinnovo dei contratti nazionali coerenti con le richieste sindacali.