Il dicembre della UYBA inizia sul campo di Chieri

Domenica 3 dicembre alle ore 17, le ragazze della UYBA Volley Busto Arsizio saranno impegnate sul taraflex del PalaFenera per il match contro la Reale Mutua Fenera Chieri 76 di coach Bregoli, uno dei top team del campionato, attualmente al quinto posto in classifica con 15 punti all’attivo contro gli 8 delle Farfalle.

Le piemontesi arrivano dalla doppia sconfitta contro Milano e Scandicci ma sono un gruppo forte con tante giocatrici di qualità, tra cui le ex biancorosse Omoruyi, Grobelna, Spirito e Zakchaiou. Chieri quindi ha bisogno di tornare subito a vincere per non perdere troppo terreno dalle prime quattro e tenere il ritmo di una stagione iniziata bene. Ma anche Busto vuole provare a muovere la classifica e per questo deve sfruttare ogni occasione che incontra sul proprio cammino.

Coach Bregoli dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Morello in diagonale con Grobelna, mancata biancorossa nel 2022; al centro Weitzel e Gray, in attacco Kingdom e Skinner e Spirito libero. In casa bustocca invece Cichello, visti i problemi di infermeria, dovrà schierare il sestetto composto dalla regista Boldini in diagonale con Frosini, Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Bracchi in attacco con Zannoni garanzia nel ruolo di libero.

A commentare l’impegno domenicale, Dominika Sobolska: «Chieri ha esperienza e buone giocatrici, su tutte la mia amica Kaja Grobelna. In ogni caso possiamo fare bene, anche noi abbiamo dimostrato di poter fare una pallavolo di alto livello. Dobbiamo andare lì con la mente libera, senza pressione per il risultato. Dovremo battere bene per farle giocare poco al centro». Juan Manuel Cichello sottolinea la qualità tecnica delle piemontesi e la difficoltà dell’impegno: «Credo che il match sarà bellissimo al di là del risultato finale: Chieri è una squadra che gioca molto bene pallavolo in un palazzetto molto caldo con una tifoseria che spinge al massimo la sua squadra. Tecnicamente questa partita ci spingerà ad affrontare situazioni importanti. Chieri è una squadra forte e completa, con ottimi cambi. Non sarà semplice, ma non partiamo battuti».

Reale Mutua Fenera Chieri 76 – UYBA Volley Busto Arsizio

Chieri : 3 Rolando (L2), 4 Morello, 5 Spirito (L), 6 Skinner, 7 Papa, 8 Grobelna, 9 Kingdon Rishel, 11 Anthouli, 12 Gray, 14 Kone, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Weitzel, 23 Malinov. All. Bregoli.

Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Il programma (10a giornata)

Allianz Vero Volley Milano – Trasportipesanti Casalmaggiore; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Uyba Volley Busto Arsizio; Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Volley Bergamo 1991 – Itas Trentino; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze; Wash4green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci; Roma Volley Club – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

Classifica: Conegliano 27 (9 – 0); Novara 24 (8 – 1); Milano 23 (8 – 1); Scandicci 21 (7 – 2); Chieri 15 (5 – 4); Pinerolo 14 (5 – 4); Firenze 12 (4 – 5); Cuneo 10 (4 – 5); Roma 10 (4 – 5); Vallefoglia 10 (3 – 6); Casalmaggiore 8 (2 – 7); BUSTO ARSIZIO 8 (2 – 7); Bergamo 5 (1 – 8); Trentino 2 (1 – 8).