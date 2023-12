Johannes Bickler e l’arrangiamento al pianoforte di “The rope”

L’artista varesino Johannes Bickler esce con un nuovo emozionante lavoro: l’arrangiamento al pianoforte di “The rope”, una canzone scritta da lui nel 2009 per l’album “JOBI4”. Nella sua versione originale il testo, cantato da voce femminile, vuole essere una considerazione su quanto la vita di ognuno possa considerarsi guidata da condizionamenti esterni e/o autoimposti e porta a chiedersi quale sia la realtà percepita, e se sia possibile espanderla attraverso una maggiore consapevolezza, liberandoci dai lacci che ci tengono legati alla paura.

Il ri-arrangiamento è al pianoforte solo, accompagnato da effetti e percussioni; il videoclip è evocativo e di forte impatto emotivo. Buona immersione sonora e visiva! Per guardare il videoclip di “The rope”: https://youtu.be/PLoInT6HU30?si=WfcUtJyqSA3CLxjD Musica di Johannes Bickler Video screenplay: Johannes Bickler & Verena Vaglio Camera: Verena Vaglio Editing: Johannes Bickler Coloring: Massimo Valerio Registrato ad “Atelier Bickler” Besozzo, Varese Per ascoltare il brano sulle principali piattaforme digitali: https://social.tunecore.com/linkShare?linkid=QHtMglgtrZpUNC8PAjPQ-Q

Johannes Bickler, compositore, autore, produttore, batterista e pianista, italotedesco di origini varesine continua il suo Tour Intimo. Il progetto a cui Johannes Bickler sta lavorando insieme a Verena Vaglio – cocreatrice e coordinatrice del Tour Intimo – è un progetto integrato a più fasi che si rivela attraverso l’immaterialità e potenza della musica e s’incarna oltre la musica attraverso l’incontro, il dialogo, la condivisione. Con questo intento è nato il Tour intimo, un viaggio svoltosi dal 21 dicembre principalmente in case private, agriturismi, spazi di aggregazione, per un totale di circa trenta date, in tutta Italia ed in Ticino. Il viaggio che Johannes desidera evocare è sia quello interiore che quello esteriore; entrambi infatti permettono l’ampliamento dei propri orizzonti.

«Le relazioni che il viaggio richiama, insieme alle sonorità e l’atmosfera intima, soffusa e raccolta, evocata dalle nuove composizioni al pianoforte con sordina, hanno fatto nascere l’idea e la voglia di portare la presentazione dal vivo dei miei brani in contesti coerenti con la produzione artistica – quindi caratteristici, raccolti e intimi – dove si potesse creare una relazione più familiare ed una condivisione più attenta con chi fa l’esperienza d’ascolto.» In queste occasioni Johannes Bickler ha presentato il suo ultimo lavoro: l’EP “Mondo di mezzo”.

«Questo EP è il frutto di un’intuizione. Ogni brano è nato nello stesso periodo di disvelamento che mi ha reso consapevole dell’esistenza del mondo di mezzo, che altro non è che quella terra di nessuno che si trova tra il mondo dell’intuizione e quello della materia.»

Il prossimo appuntamento col Tour Intimo sarà il 16 Dicembre presso il locale Salone Piazza Grande a Curio – Svizzera.