La bufala dei cori natalizi al liceo di Varese contro chi vorrebbe vietare la cristianità della festa

“Tu scendi dalle stelle” cantata a squarciagola come un gruppo di incalliti ultras all’interno di un liceo di Varese, il tutto per ribellarsi a chi vorrebbe “vietare agli studenti di citare Gesù” durante le feste natalizie. Un bellissimo spot per chi persegue una certa propaganda “contro il politicamente corretto” se solo non fosse che di vero non c’è praticamente nulla.

Nessuna ribellione all’oppressione dello spirito cristiano, nessuna lotta contro l’avanzata dell’ideologia del politicamente corretto e, soprattutto, nessuna scuola di Varese coinvolta da questo video.

Il post in questione, costituito da un video e la scritta “Liceo di Varese contro la decisione di non citare Gesù nelle feste natalizie in alcune altre scuole”, riporta infatti un filmato girato nel 2008 in un istituto tecnico di Verona durante un momento tradizionale di quella scuola che di cristiano ha molto poco.

Nella versione di quella tradizione nel 2015, infatti, terminata la canzone natalizia “Tu scendi dalle stelle” incomincia un coro su legge Merlini, case chiuse e sesso. Ecco più che un momento di “ribellione cristiana” è forse un libero sfogo di testosterone ed euforia giovanile.



Questa bufala, che sta girando anche tra le bacheche social di alcuni varesini, è stata creata ad arte da un account di TikTok pieno zeppo di propaganda complottista e fake news.