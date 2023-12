La consigliera comunale di Varese Helin Yildiz entra nella direzione nazionale del Partito Democratico

La giovane consigliera comunale di Varese Helin Yildiz è stata nominata oggi membro della direzione nazionale del Partito Democratico.

Trent’anni, nata e cresciuta in Italia da genitori curdi della Turchia, Helin Yildiz è consigliera comunale delegata alla multiculturalità e commenta così il nuovo incarico: «Per me è un grandissimo onore, cercherò di rappresentare il mio territorio nel migliore dei modi, ma anche la mia generazione e tutte le generazioni con un background migratorio. Sono sinceramente emozionata e ringrazio la segretaria Elly Schlein per la fiducia che ha riposto in me».

Dopo aver trascorso l’infanzia a Uggiate Trevano, Helin Yildiz ha studiato al liceo scientifico Ferraris di Varese e si è poi laureata all’Università di Bologna, con laurea triennale in Scienze Politiche e laurea magistrale in Relazioni Internazionali & EU Affairs.

(Nella foto Helin Yildiz con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein)