La dottoressa Giovanna Scienza va in pensione: festa di addio nella palestra del De Filippi

Una festa nella palestra del centro De Filippi di via Marzorati a Varese. Una mattina per dire grazie e presentare chi prenderà il suo posto. Il medico di medicina generale Giovanna Scienza il 31 dicembre lavorerà per l’ultimo giorno prima di andare in pensione: « Non sarà un addio ma un arrivederci. Sarò comunque legata alla medicina di gruppo tant’è che, a gennaio, sono già stata precettata per sostituire chi andrà in vacanza».

Erano oltre 400 gli assistiti che si sono presentati in palestra domenica mattina 9 dicembre per saltare il proprio medico curante: « Con molti di voi abbiamo condiviso un’intera vita. Siamo diventati adulti insieme, abbiamo vissuto le gioie dei figli e le difficoltà che si presentavano. Oggi sono qui anche per dirvi grazie. Grazie perchè mi avete permesso di diventare il medico che sono oggi, di migliorarmi professionalmente e di sviluppare quell’empatia che è alla base della professione medica. Ognuno di voi è un “essere speciale” ( ricordando le parole della canzone”La Cura” di Battiato suonata in apertura di evento) e ci tenevo a chiudere la mia esperienza professionale con un momento di festa e condivisione».

Presenti anche i medici “storici” con cui la dottoressa Scienza avviò 25 anni fa la prima esperienza di medicina di gruppo. E in un avvicendamento simbolico, Giovanna Scienza ha decretato il passaggio dalla “vecchia guardia” seduta nella prima fila sul palcoscenico, alla nuova generazione di medici, che seduta dietro è passata avanti testimoniando il cambio generazionale del poliambulatorio di via Adriatico a Varese.

Presenti anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo e il Presidente lombardo Attilio Fontana.

Giovanna Scienza chiude così una lunga carriera nella medicina di base che scelse dopo un’esperienza in ginecologia. E fu quella sua specializzazione a dare il via alla sua seconda missione, portata avanti dal 2005 al fianco delle donne vittime di violenza. Ed è da questa missione, in qualità di Presidente della Fondazione Felicita Morandi, che continuerà il suo impegno sociale, affiancandolo al ruolo di medico che proseguirà (“senza tutti quei documenti da compilare”), e a quello di nonna madre e moglie in una famiglia: « senza la quale non avrei mai potuto fare tutto quello che ho fatto in questi anni. Per questo motivo sono profondamente grata ai miei famigliari».

Un saluto di commiato ma anche un arrivederci su altri fronti e nuovi impegni. Sempre con la grinta, la passione e lo sguardo attento che in tanti decenni ha contraddistinto il lavoro di Giovanna Scienza.