“L’abbiamo beccato”. Ma a Samarate non tornano i conti: nel 2023 zero multe per abbandono di rifiuti

Zero sanzioni per abbandono di rifiuti, in un anno intero. È un dato non proprio esaltante, quello che è emerso da una interrogazione in consiglio comunale portata da Alessio Sozzi, consigliere comunale di minoranza, del Movimento Cinque Stelle, che ha chiesto all’amministrazione di dire ufficialmente quante siano state le multe agli “sporcaccioni”.

Con una sorpresa: perché dalla risposta degli uffici, arrivata nel consiglio comunale del 18 dicembre, è venuto fuori che non c’è stata nessuna sanzione in tutto l’anno. Ci sono state “verifiche in tre casi specifici” di abbandono di rifiuti, ma le indagini alla fine “non hanno permesso di risalire agli effettivi trasgressori”, ha letto in aula la vicesindaca Nicoletta Alampi.

La sorpresa non è solo legata al fatto che in nessun caso si è arrivati a identificare i trasgressori, ma anche perché Sozzi ricordava uno specifico caso in cui era stato annunciato dall’amministrazione che si era risaliti ad una persona. «Prima o poi doveva lasciare una traccia per essere individuato. Finalmente lo abbiamo preso», scriveva il sindaco Enrico Puricelli sul suo profilo facebook, una notizia ripresa anche da alcuni giornali.

È possibile che i sacchi contenessero qualche elemento di riconoscimento poi rivelatosi insufficiente ad una contestazione e a una sanzione amministrativa. Fatto sta che – per parafrasare una espressione trapattoniana – si è detto qui gatto prima di averlo nel sacco (che è anche in tema, come metafora).

Alessio Sozzi del Movimento 5 Stelle

Sozzi contesta il dato ma soprattutto l’esito finale di questo anno e l’assenza di una politica più incisiva sul tema da parte dell’amministrazione: «Nel 2018 abbiamo presentato un documento pieno di proposte per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, abbiamo poi riproposto i progetti: nulla è stato mai attuato, proseguono con la loro politica, che però ha portato a zero sanzioni».