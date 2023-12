Le gallerie fotografiche più viste nel 2023

Storie d’amore, natura, incidenti e maltempo nelle scelte delle foto più viste del 2023. Oltre 350mila foto scaricate con 18 milioni di pagine viste.

LA CLASSIFICA

10° – Camion fa un salto di carreggiata, caos in A8 tra Legnano e Origgio

L’incidente venerdì 10 novembre intorno alle 4.45: fino alle 11 il tratto tra Legnano e Origgio è rimasto inaccessibile. Altri scontri sempre in direzione Milano nello stesso tratto prima delle 7. Gravi ripercussioni sulla viabilità ordinaria a Gallarate e nel Legnanese.

9° – Le nuvole iridescenti sul Varesotto

L’insolito fenomeno atmosferico delle “nuvole iridescenti” si è verificato sul Varesotto venerdì 22 dicembre. Ecco come si formano.

8° – Scontro nella notte a Cittiglio, feriti due ventenni

Scontro nella notte a Cittiglio, due ventenni in ospedale. L’incidente nella tarda notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, intorno alle 3.30. Coinvolti un ragazzo e una ragazza di 20 e 21 anni: la loro auto si è schiantata contro il muro di un negozio (andato distrutto) in via don Carlo Luini, a pochi passi dall’ospedale di Cittiglio.

7° – Inaugurata la casa delle lucine di Busto Arsizio

La bella villa del noto avvocato Picco Bellazzi sarà illuminata fino al 16 gennaio tra le 17,30 e mezzanotte. Andrea Libutti e Valentina saranno presenti per accogliere chi vorrà fare una foto nello splendido scenario.

6° – Ribaltamento ad Albizzate, morto un giovane

L’incidente è avvenuto il 3 gennaio verso le 15.45 in via Mazzini, sulla “Gallaratese”. Il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

5° – La grandinata a Gallarate di venerdì 21 luglio

Il maltempo ancora protagonista nel Varesotto.

4° – Il maltempo colpisce il tradatese

Il 12 luglio pioggia e vento hanno colpito soprattutto Tradate e le zone attorno. Alberi sono caduti all’ingresso del cimitero e le raffiche hanno scoperchiato un tetto in via Albisetti, vicino alla varesina.

3° – Aereo mitragliato dalla grandine a Malpensa

Il 24 luglio la violenta tempesta abbattutasi sul Varesotto e sull’Alto Milanese ha creato gravi danni anche ad un aeromobile decollato da Malpensa: si tratta del Boeing che operava il volo Delta Airlines 185 da Milano Malpensa a New York JFK.

2° – Si schiantano in Valganna con la Ferrari

Il 17 settembre in Ferrari sulla Valganna, strada che in alcuni tratti risulta insidiosa specialmente se affrontata ad alta velocità: è successo che nel trado pomeriggio di domenica un bolide sia finito fuori strada provocando la distruzione del mezzo.

1° – Maltempo nel varesotto, grandine e allagamenti

In un’ora l’11 giugno sono arrivate ai vigili del fuoco di Varese cento richieste di soccorso. In A8 automobilisti “intrappolati” nell’area di servizio di Castronno.

