Minicrociere sul Lago Maggiore per le “Isole di Luce”

Grazie al progetto di Distretto Turistico dei Laghi “Isole di Luce” nel periodo delle feste – che sono accese dal 12 dicembre e proseguiranno fino al 6 gennaio – l’Isola dei Pescatori si illumina di colori, che creano un’atmosfera di fiaba attorno a questo luogo d’antica bellezza. Per apprezzare appieno il suggestivo spettacolo l’Ecomuseo della Pesca e dell’Isola dei Pescatori, con la collaborazione della Città di Stresa e della Pro Loco Isola dei Pescatori, propone due minicrociere nelle date del 4 e 5 gennaio 2024. (Foto Marco Benedetto Cerini)

La partenza con l’imbarcazione è prevista alle ore 17.30 dal Lido di Carciano, dove si troverà un accompagnatore dell’Ecomuseo. Durante il tragitto verso l’isola si ammirerà lo spettacolo di luci dal lago, per poi sbarcare e percorrere le vie fino alla chiesa di S. Vittore, accompagnati da spiegazioni sulla storia e l’architettura di questi luoghi.

Per la partecipazione si richiede un’offerta che viene destinata a sostenere le attività culturali dell’Ecomuseo e della Pro Loco dell’Isola dei Pescatori. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (da effettuare entro le ore 12 del giorno prescelto via mail: info@ecomuseoisolapescatori.org; SMS/Whatsapp 348 7340347).

Il progetto “Isole di Luce” è realizzato da Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, finanziato da Regione Piemonte, attraverso il bando “Grandi Eventi 2023” – D.D. 283 del 15 settembre 2023, con il contributo della Città di Stresa che sostiene i costi dell’energia elettrica.

L’Ecomuseo della Pesca e dell’Isola Pescatori comprende l’intero territorio dell’Isola Superiore dei Pescatori e individua, in particolare, una rete di luoghi significativi, sia all’aperto che all’interno di edifici storici, organizzati in itinerari di visita. La sede ecomuseale principale è la Casa donata dal musicista Ugo Ara alla comunità, già sede delle Scuole Elementari, in seguito allestita come piccolo Museo della Pesca dalla Pro Loco dell’Isola Pescatori.

Grazie a un importante finanziamento di Fondazione Cariplo e a risorse proprie del Comune di Stresa, con la collaborazione del Politecnico di Milano, la Casa è in corso di ristrutturazione con rinnovamento del Museo della Pesca. A questo si affiancano altri punti ecomuseali, quali la storica casa Zanetti, sede della Pro Loco isolana, la chiesa di San Vittore di origine romanica, il caratteristico cimitero, la casa-museo Andrea Ruffoni, l’antico molo, il porto, la caldaia per la tintura delle reti, la “coda” con il belvedere, gli scogli con incisioni a coppelle, le “sassere” frangiflutti, la via Ugo Ara con le antiche case che vi prospettano, di cui alcune risalenti al pieno e tardo medioevo.

Per maggiori info: www.ecomuseoisolapescatori.org