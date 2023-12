Natale ad Angera, gli eventi delle feste

(Foto Riccardo Frison) Segnaliamo le iniziative del fine settimana ad Angera e la premiazione presepi del 7 gennaio 2024.

TUTTI I GIORNI fino al 7/1/2024 dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 19 apertura mostra ANGERA CITTA’ DEI 101 PRESEPI allestimento principale alla Soara Fabbrica ex Magnesia in via Dal Molin: inoltre è possibile ammirare le natività allestite nelle vetrine degli esercenti aderenti all’iniziativa, segnalati in locandina e sul sito turistico www.angera.it

Domenica 7/1/24 alle 10:30 i primi tre presepi classificati saranno premiati dal Sindaco di Angera in Sala Mostra (via Gianna Dal Molin). Per informazioni: cdlatorre@libero.it

Venerdì 22/12 alle 22:00 LAST CHRISTMAS PARTY con Beppe Live Show al Kilino Café Piazza Garibaldi, 29 – Accesso libero – Per info: 340 0062228 sab 23/12 dalle 14:30 APERITIVO NATALIZIO, doni per i bimbi e musica presso la Bottega di Angera P.zza Garibaldi 31 – partecipazione libera, evento in collaborazione con Natura in Moto e Kilino Café – Per info 0331 931726

Sabato 23/12 alle 21 CONCERTO DI NATALE in chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta musica e canti con il Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia, il coretto Chiara Luce e la corale Santa Cecilia. Info: oratoriangeratancotaino@gmail.com

Domenica 24/12 Dopo la Messa delle 24:00 in chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta PIVA E VIN BRULE’, panettone offerto dall’Associazione Granum Sinapis Info: oratoriangerarancotaino@gmail.com – ass.granellodisenape@gmail.com Info www.angera.it sezione appuntamenti