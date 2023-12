Nicolò Martinenghi a caccia di podi agli Europei in vasca corta in Romania

Nel piccolo ma ultramoderno impianto di Otopeni, località a trenta chilometri da Bucarest, vanno in scena da oggi (martedì 5) a domenica 10 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta, passaggio piuttosto rilevante sul cammino verso le Olimpiadi di Parigi.

La Nazionale diretta dal d.t. Cesare Butini sarà in Romania con quasi tutte le proprie punte di diamante e tra queste c’è senza dubbio anche Nicolò Martinenghi che ai recenti Assoluti Invernali ha centrato un oro (sui 50 metri) e un bronzo (sui 100) nelle specialità della rana. Il medagliato di Tokyo ha però mancato il tempo di qualificazione sui 100 per Parigi. (foto: Andrea Staccioli/DBM)

A Otopeni il talento di Azzate sarà impegnato, a livello individuale, in tre gare: oltre a 50 e 100 è infatti convocato anche nei 200 metri; non fa invece parte della spedizione Arianna Castiglioni (un argento e un bronzo a Riccione) perché le due raniste del gruppo sono Benedetta Pilato e Martina Carraro. C’è invece il veterano della farfalla, Matteo Rivolta da Arconate che sarà sui blocchi sia dei 50 sia dei 100 metri.

Rivolta sarà in vasca fin da oggi e comincerà la propria avventura con i 100 metri mentre Martinenghi inizierà a gareggiare mercoledì nelle batterie dei 100 con la finale prevista in serata. I due atleti di casa nostra sono naturalmente a disposizione anche per le staffette con “Tete” che dovrà fare i conti anche con la concorrenza interna di Simone Cerasuolo e Federico Poggio.