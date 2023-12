Parte Agorà, la Comunità educante di Varese e lancia un fondo di solidarietà per famiglie

Fare rete per contrastare la povertà educativa è l’obiettivo di Agorà, la comunità educante che nasce da un progetto proposto dalla Cooperativa Educational Team all’interno del Bando Con i Bambini e che coinvolge decine di soggetti pubblici e privati tra scuole ed associazioni della città.

Compito di ciascun soggetto coinvolto è riconoscere e leggere i bisogni emergenti, condividere all’interno della rete queste necessità e proporre possibili soluzioni.

“Agorà: la piazza educante” (questo il titolo del progetto) sarà «la prima rete varesina orizzontale tra comune, scuole e terzo settore che si radica sul territorio con finalità condivisa, creando circolarità strategiche finalizzate a colmare i gap e cucire, con i fili della tessitura umano-educativa, le frammentazioni che creano disagio e povertà educativa – spiega la referente di Educational Team, Patrizia Bianchi – Creiamo un nuovo modello di welfare che coinvolga anche i giovani, per incidere sulla governance territoriale inclusiva, ottimizzando risorse e costi e investendo su minori e famiglie. Una comunità di adulti appassionati che credono nell’educazione e vogliono educarsi ad educare e che stipulano un patto di alleanza educativa tra loro per proporre un’ipotesi educativa nella valorizzazione della persona e della vita».

«Il grande valore aggiunto di questo progetto è quello di mettere a sistema una serie di attività ed esperienze, esigenze e risolte, in modo da ottimizzare gli sforzi ed evitare che degli interventi si perdano perché isolati, o privi di seguito», spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

L’intento dichiarato del progetto è quello di formalizziamo, attraverso la condivisione di intenti e di principi, reti informali in parte già attive sul territorio. E di più di implementarle, estendendole e riconoscendone il ruolo.

Agorà investe nella costituzione di un tavolo di lavoro che permetta un confronto sinergico e proficuo.

La rete che si punta a costruire promuoverà la partecipazione di rappresentanti di diversi ambiti territoriali, quali scuole, parrocchie, enti del terzo settore e parascolastici coinvolgendo anche il mondo dello sport e dello spettacolo, che a loro volta risulteranno essere portavoce di sottoreti, legate ai diversi ambiti di intervento.

IN PRATICA

La rete si muoverà sulla base di tre principi cardine:

– la realizzazione di interventi concreti, secondo le diverse specificità di ogni partecipante

– la sussidiarietà, per una presa in carico dei bisogni del territorio, in un’ottica di complementarietà

– la solidarietà, in un’ottica no profit, di promozione della crescita umana

Attraverso incontri periodici la rete avrà occasione di costruire un patto educativo con tutti coloro che vorranno parteciparvi, con cui condividere letture di bisogni, know how, riflessioni, occasioni formative, proposte progettuali, eventi, instaurando, laddove necessario, tavoli di confronto con l’Ente Pubblico su tematiche specifiche.

Cercherà di attivare forme di fund raising territoriale e raccolta fondi attraverso bandi per finanziarne i progetti con la realizzazione di un salvadanaio solidale con un conto corrente dedicato n.IT81S0538710804000004014664 (int. a Educational Team – Agorà)

Le diverse iniziative per famiglie docenti e minori del territorio proposte saranno rese note attraverso il sito

www.comunitaeducante.com

CONTATTI

e-Mail agora.comunitaeducante.va@gmail.com

Cell 366 9540570

Enti coinvolti:

Educational Team Cooperativa sociale (ente capofila)

Istituto comprensivo Varese 1

Istituto comprensivo Varese 5

Scuole Manfredini

Istituto De Filippi

Aiart Cittadini Mediali onlus

Comune di Varese

Ass.ne La Casa di Paolo

Fondazione Carlo Rainoldi Onlus

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

Ass. ne Amici di Peter Pan Odv

Ass.ne Sviluppo Educativo Aps

Cooperativa Il Millepiedi

Guardavanti per il futuro dei bambini

Covo Aps

Nessuno escluso Odv

Solevoci Aps

Spazio danza Asd

Persone e città

Studio Dott. Riccardo Broggini