Per i 40 anni di attività Sos Malnate lancia la tessera “SOStenitore”

Oltre 240 volontari, 14 dipendenti, 11 giovani in servizio civile e leva civica e 4 collaboratori tra medici e infermieri: sono queste le donne e gli uomini di SOS Malnate, persone che dedicano tempo e impegno per aiutare chi ha bisogno di aiuto. L’Associazione è attiva sul territorio malnatese da 40 anni, e proprio in occasione di questo compleanno speciale, lancia una nuova iniziativa di solidarietà aperta a tutta la cittadinanza: la Tessera SOStenitore.

Grazie a questa iniziativa è possibile sostenere in modo costante l’impegno dei volontari dell’associazione malnate, una tessera simbolica, rinnovabile ogni anno, che si concretizza con una donazione annuale in favore delle attività sociali.

«Abbiamo voluto realizzare la Tessera SOStenitore con un intento – racconta Massimo Desiante, presidente di SOS Malnate –: offrire a tutti la possibilità di entrare a far parte della comunità attiva e solidale di SOS Malnate. È una piccola Tessera, ma di grande valore: aiuta chi aiuta».

SOS Malnate nasce come organizzazione di volontariato per i servizi di soccorso e di trasporto delle persone malate e ferite verso ospedali e luoghi di cura. Oltre 4.500 servizi all’anno con 10 automezzi e circa 40.000 ore di volontariato. Ma oggi l’Associazione non è solo soccorso: gestisce un centro prelievi, organizza corsi di formazione, promuove il volontariato, con particolare attenzione al volontariato giovanile.

«Costruire nel tempo la realtà che siamo oggi non è stato facile – racconta Massimo Desiante – e anche in futuro le sfide sono tante. Una cosa però l’abbiamo imparata: la solidarietà è un come un bellissimo puzzle, composto da infinite tessere, che si può completare solo con il contributo di tutti. E la Tessera SOStenitore, oltre a essere un segno concreto della nostra gratitudine, è quel pezzo di puzzle che testimonia il tuo impegno solidale. È un sostegno importante, perché darà continuità ai servizi che offriamo alla cittadinanza».

La Tessera SOStenitore è valida per l’anno solare in cui viene effettuata la donazione (entro quindi il 31 dicembre), ed è possibile scegliere tre livelli di importo:

• Tessera SOStenitore “primi passi”: 18 euro

• Tessera SOStenitore “in azione”: 30 euro

• Tessera SOStenitore “del cuore”: 50 euro

Il contributo si configura come donazione a favore della missione dell’Associazione di volontariato. La Tessera SOStenitore non riserva alcun tipo di vantaggio sui servizi di SOS Malnate.

Come è possibile fare la Tessera?

Ci si può recare presso il Centralino di SOS Malnate della sede di via I Maggio aperto lunedì-venerdì h 7-20; sabato h 7-13, pagamento in contanti oppure tramite POS. Oppure si può compilare il modulo online, presente sul sito di SOS Malnate www.sosmalnate.it , effettuare la donazione tramite bonifico bancario, carte e paypal oppure bollettino postale e inviare la ricevuta via email a info@sosmalnate.

IBAN – IT91H0843005780000000322220 intestato a SOS Malnate ODV, causale donazione SOStenitore CONTO CORRENTE POSTALE n. 13117213 intestato a SOS Malnate ODV -causale: donazione SOStenitore

Per maggiori informazioni scrivere una mail a info@sosmalnate.it