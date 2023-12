Ritrovato a San Fermo il bambino Gesù scomparso a Biumo

Il bambino Gesù scomparso dal presepe di Biumo Inferiore subito dopo Natale è stato ritrovato nei pressi della chiesa di San Fermo. Ancora ignoto l’autore del gesto così come rimangono ignote le ragioni di questo forzato trasferimento del bambinello. Da subito si è pensato a un gesto vandalico o provocatorio, considerato che i furti di questo genere si ripetono ogni anno in varie località della nostra provincia. Il più eclatante fu il furto di Valdarno. In quel caso il bambino Gesù fu recuperato nella Bergamasca.

Dopo il furto di Biumo, la Lega aveva sollevato un caso politico chiedendo all’amministrazione comunale di attivarsi per fare luce sull’accaduto. Ora il bambino Gesù è tornato a casa e potrà passare il Capodanno in pace, in attesa dell’arrivo dei Magi.