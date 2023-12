Rubato a Biumo il Gesù bambino del presepe

Ancora una volta, il presepe davanti alla chiesa della Madonnina in Prato di Biumo, il rione di Varese, è stato colpito da un atto di vandalismo: la statua del presepe, rappresentante la culla con Gesù bambino, è stata rubata.

Il presepe è quello da sei anni “si godono” non solo gli abitanti di Biumo inferiore a Varese, ma anche i tanti automobilisti che passano di lì, tra via Milano e via Dandolo quello che sta sull’aiuola davanti alla chiesa.

Il Presepe è realizzato totalmente a mano, in ferro decorato a spray da uno dei partecipanti a questo impegnativo lavoro di decorazione spirituale del quartiere, inizialmente era costituito da 15 figure: la Sacra Famiglia, il bue e l’asinello, i tre re magi, tre pastori e quattro pecore.

Un presepe che era già stato preso di mira, prima quattro e poi tre anni fa, con un crescendo spiacevole: quattro anni fa erano state rubate le balle di fieno che decoravano la rappresentazione, tre anni fa invece hanno alzato il tiro, rubando quattro pecore. Un furto grave, e non sostituibile, per i quali gli organizzatori avevano lanciato un primo appello dal nostro giornale, nella speranza di poterle riottenere. Ma non è andata così, e ora il presepe, già “mutilato” di quattro pecore, ora si ritrova privato anche della culla col bambinello, per un furto che non è solo un crimine contro la proprietà, ma anche un atto di mancanza di rispetto verso la fede e la spiritualità della comunità.

«Si tratta di statue non sostituibili, a causa del loro costo, che è significativo – spiegano i cittadini che organizzano ogni anno il presepe – Le pecore non siamo mai più riusciti a sostituirle, non so cosa faremo con la culla e il bambino, che sono un pezzo fondamentale del presepe. L’alternativa è spendere tanti soldi per rifarlo, o rinunciarci definitivamente». Un dilemma bruttissimo, cui non si dovrebbe pensare durante la vacanze di Natale. Noi ci riproviamo, a chiedere ai ladri “Pentitevi, e rimettetelo al suo posto durante la notte” sperando di trovare una soluzione.