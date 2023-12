Spazzatura in piazza Monte Grappa rende inaccessibile il parchimetro

Situazione critica da diversi giorni nella centralissima Piazza Monte Grappa a Varese, proprio a ridosso del mercatino di Natale. Diversi lettori segnalano che da giorni l’area intorno al parchimetro è occupata da cumuli di spazzatura con sacchi, cartoni e altro che rende inaccessibile il parchimetro oltre che essere malsana e di poco decoro pubblico. Inoltre è stato notato come non sia per nulla rispettata la raccolta differenziata poiché nei sacchi è visibile materiale di varia natura.