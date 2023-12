Spettacoli, mercatini e concerti: tutti gli eventi a Varese nell’ultimo fine settimana prima di Natale

Tutto pronto per l’ultimo fine settimana prima di Natale nella città di Varese. Il calendario è ricco di eventi, mostre, concerti e appuntamenti.

Proseguono ogni sera le suggestive proiezioni del Giardino delle Meraviglie nel parco di Palazzo Estense: tutte le sere la facciata storica si trasforma in un’opera d’arte tridimensionale, grazie ad una proiezione di oltre 90 metri, creando un ambiente natalizio incantevole e coinvolgente. Le proiezioni vi aspettano dalla domenica al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì, sabato e festivi dalle 17.00 alle 22.00. Ma la meraviglia del Natale è ovunque in città. In piazza Monte Grappa proseguono i Mercatini di Natale e ai Giardini Estensi è possibile pattinare sulla pista da ghiaccio. Torna poi l’antico Mercato Bosino, il 14, 15 e 16 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, in via Marconi, piazza San Vittore e piazza Battistero.

Tanti anche i concerti di Natale che venerdì poi saranno in Salone Montanari e nella Chiesa della Motta. Sabato 16 torna anche l’iniziativa Conosci il tuo Patrimonio in versione natalizia con la visita guidata tra luci, arte e clima di festa.

Domenica poi appuntamento con Il Gran Ballo di Natale al Salone Estense.

Anche al Sacro Monte gli appuntamenti saranno tanti, tra musica, gli eventi organizzati dalle Tavole del Gusto e le visite guidate, il tutto tra le meravigliose luci natalizie che rendono ancora più bello il borgo. Inoltre il Sacro Monte sarà ancora più facile da raggiungere la domenica pomeriggio grazie al potenziamento dei collegamenti: le domeniche pomeriggio 17 e 24 dicembre, tra le 14 e le 18, al borgo si sale in bus e funicolare grazie al potenziamento del trasporto pubblico, con la linea C ogni 15 minuti e fermata anche allo stadio. Altre info e orari su vareseinforma.

Altra novità quest’anno è al lago di Varese, dove questo fine settimana ci sarà il doppio appuntamento, sabato e domenica, con il mercatino natalizio e punti gastronomici sulle sponde del lago. Sabato con i prodotti enogastronomici locali a cura di Slow Food e la creatività, antiquariato, artigianato e collezionismo a cura di Lombardia Eventi. Domenica 17 dicembre invece il mercatino sarà di prodotti enogastronomici locali a cura di Coldiretti Varese. Appuntamento presso Schiranna pool Club Varese.

Gli appuntamenti del weekend

Il Giardino delle Meraviglie ai Giardini Estensi

Il grande spettacolo ai Giardini Estensi vi aspetta tutti i giorni dalla domenica al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì, sabato e festivi dalle 17.00 alle 22.00.

Per info: https://www.vareseinforma.it/natale-a-varese-2023/



I Mercatini di Natale di Varese

Da venerdì 24 novembre a martedì 26 dicembre, un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste che popoleranno Piazza Monte Grappa con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita, tra idee regalo e prodotti d’artigianato provenienti da tutta Italia, con un’accurata selezione dei prodotti del territorio varesino. Gli orari dei Mercatini sono: il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, domenica 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Tutti i sabato, domenica e festivi fino al 23 dicembre ci sarà la casetta di Babbo Natale, con elfi, musica e truccabimbi in piazza. Info e programma completo eventi: www.mercatinodinatalevarese.it

Pista di pattinaggio

Un altro appuntamento atteso da grandi e piccini è quello con la pista di pattinaggio, all’interno del parco dei Giardini Estensi. Da venerdì 24 novembre a domenica 14 gennaio la pista sarà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 19.00, i festivi dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Info: www.mercatinodinatalevarese.it

Gli eventi nel centro città dal 14 al 17 dicembre

14 – 15 – 16 dicembre: Antico Mercato Bosino

dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Via Marconi, Piazza San Vittore, Piazza Battistero

Antico Mercato Bosino | Edizione Speciale

Antiquariato, libri, vinili e tanto altro

Info: FB Mercatino Antiquariato Varese: Antico Mercato Bosino

Venerdì 15 dicembre: Concerto di Natale

Ore 18.00 in Sala Montanari, Via dei Bersaglieri. Con il Maestro Fiorenzo Filippini e la classe di flauto traverso del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni”.

Venerdì 15 dicembre: The JSS Christmas Edition

Ore 18.00 Chiesa di Sant’Antonio Abate, Piazza della Motta. Due strepitose artiste, Laura Fedele e Veronica Sbergia, veterane dei palchi nazionali e internazionali, danno vita a un emozionante concerto, in cui brani dalle sonorità gospel si alternano alle canzoni natalizie che tutti abbiamo nel cuore. Ingresso libero A cura di Music For Green Events, in collaborazione con il Comune di Varese Info: cultura@comune.varese.it

Sabato 16 dicembre

ore 16.30

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO | LE ATMOSFERE DEL NATALE

Speciale Natale di luci in città

In preparazione della festa del Natale, visita guidata tra luci, arte e clima di festa

Durata: 1 ora e mezza

Info utili:

Ritrovo: Corso Matteotti, 1

partecipanti per turno: 30

Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

In collaborazione con l’associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI

info@immagina.varese.it | +39 335 6430975 | www.comune.varese.it

Sabato 16 dicembre: Xmas Gospel Trio

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nelle vie del Centro. Musica itinerante a cura di NBM, in collaborazione con il Comune di Varese. Info: cultura@comune.varese.it

domenica 17 dicembre: Mercati festività natalizie

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 in piazza della Repubblica

Domenica 17 dicembre: Sprigiona Legami: Un Natale alternativo

dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Spazio Happiness c/o Casa Matteo Varese, Via San Francesco 15. Esposizione dei prodotti artistici e culinari realizzati durante i laboratori che si svolgono nella Casa Circondariale di Varese (ortocultura, ciclofficina, terracotta). Alle 17.30, spettacolo “ Sguardi Ri-volti verso un paradigma riparativo”; la giustizia riparativa è una giustizia delle persone e delle relazioni, una risposta rigenerativa. Spettacolo messo in scena da un gruppo di cittadini e cittadine che ha dato vita a un laboratorio teatrale di riflessione attorno ai temi della giustizia riparativa. Evento organizzato da Cooperativa sociale Lotta contro l’emarginazione. Info: +39 0332 335667 | sede.varese@cooplotta.org

Domenica 17 dicembre: Il Gran Ballo di Natale al Salone Estense

III^ edizione

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Balli in costume d’epoca nella magica atmosfera natalizia; durante l’iniziativa raccolta fondi a favore di un progetto benefico legato alla danza. Alle 17.30 consegna di una borsa di studio e alle 18 chiusura della manifestazione. Info: 23eventi.it

Il Natale al Sacro Monte

La domenica, dalle 14 alle 18 al Sacro Monte in Bus e Funicolare

Le domeniche pomeriggio, tra le 14 e le 18, al borgo solo in bus e funicolare grazie al potenziamento del trasporto pubblico. Linea C ogni 15 minuti e fermata anche allo stadio.

Tutte le domeniche fino al 17 dicembre

Appuntamenti con Babbo Natale e il suo aiutante Elfo

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. a rotazione nei locali di Le Tavole del Gusto al Sacro Monte e al Campo dei Fiori. Davanti ai locali verranno serviti vin brulé e dolcetti

Eventi gratuiti offerti da Le Tavole del Gusto. Info e programma: FB Le Tavole del Gusto

Sabato 16 dicembre: Concerto di Natale dell’Élite Ensemble

Ore 18.00 Santuario di Santa Maria del Monte. organizzato dall’Associazione ImmaginArte di Varese. Durata un’ora – Accesso libero a cura di Parrocchia di Santa Maria del Monte, in partenariato con il Comune di Varese Info: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

Domenica 17 dicembre: La Fuga in Egitto di Renato Guttuso

ore 10.00 Viale delle Cappelle. Visita guidata gratuita (grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Paolo VI) dedicata alla “Fuga in Egitto” opera all’esterno della Terza Cappella realizzata nel 1983 da Renato Guttuso. Un’occasione per ricordare l’importante presenza dell’artista siciliano al Sacro Monte e per conoscere la storia anche del restauro del murales. Durata un’ora. a cura di Archeologistics. Info/prenotazione obbligatoria: info@sacromontedivarese.it – +39 366 4774873

Lago di Varese

La meraviglia del Natale per la prima volta raggiunge ed anima con diversi appuntamenti anche le sponde del lago di Varese.

Sabato 16 dicembre

Mercatini natalizi al lago

Prodotti enogastronomici locali a cura di Slow Food Provincia di Varese APS.

Creatività, antiquariato, artigianato e collezionismo a cura di Lombardia Eventi

presso Schiranna pool club Varese

ingresso libero

Domenica 17 dicembre

Mercatini natalizi al lago

Prodotti enogastronomici locali a cura di Coldiretti Varese

presso Schiranna pool club Varese

ingresso libero