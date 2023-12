Studente di 12 anni investito in via Rainoldi a Varese, vicino alla scuola elementare Mazzini

Ambulanza e Polizia locale questa mattina in via Rainoldi a Varese, non lontano dalla scuola primaria Mazzini, dove un ragazzino di 12 anni è stato investito.

L’incidente è successo attorno alle 8, nell’orario di entrata degli studenti a scuola.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e una pattuglia della Polizia locale. Il 12enne è stato soccorso in codice giallo e portato all’Ospedale Filippo del Ponte di Varese.