“Un giorno felice”, a Besozzo la presentazione del libro di Ines Rita Domenichini

“Un libro che danza con la fragilità, non più come difetto da nascondere ma come forza da usare nella vita”. Interverrà la senologa Prof.ssa Francesca Rovera, Responsabile del Breast Unit dell’ASST SetteLaghi

L’Amministrazione comunale di Besozzo con il patrocinio dell’Università degli studi dell’Insubria nonché dell’ASST Sette Laghi intende promuovere iniziative di comunità all’insegna dell’informazione e della condivisione di esperienze di vita.

Venerdì, 15 dicembre 2023 ore 20.45, presso la sala letture del Comune ( via Mazzini, 10) Ines Rita Domenichini presenterà il suo libro “Un giorno felice” .

“Un libro sulla fatica dell’essere donne di ieri e di oggi – commenta l’autrice- un libro che danza con la fragilità, non più come difetto da nascondere ma come forza da usare nella vita”.

Un momento di ritrovo con se stessi e con gli altri e, anche, un’occasione per tenere accesi i fari sul tema del cancro alla mammella nell’intento di portare avanti durante tutto il corso dell’anno il progetto di sensibilizzazione “Noi in rosa”.

Interverrà, in proposito la senologa Prof.ssa Francesca Rovera, Responsabile del Breast Unit dell’ASST SetteLaghi, da poco insignita del premio ‘Martinella del Broletto’ (la più alta onorificenza della Città di Varese) per il suo impegno a fianco delle donne.

In un clima pre-natalizio informazioni tecniche di prevenzione importantissime si alterneranno alla voce ed espressività delle attrici Annamaria Rizzato e Antonella Tranquilli che daranno vita ad alcuni brani tratti dal libro “Un giorno felice”, nonché Luca Roffredi dialogherà con Ines Rita Domenichini, accompagnati nella serata dalla violinista Morena Colli.

“Raccontare la vita della propria madre e quindi anche la propria non è solo un atto di narrazione ma un vero e proprio atto creativo – interviene l’attrice Antonella Tranquilli – È come scolpire una pietra, è fare emergere dalla massa indistinta una forma definita. È dare luce, forma e colore, è un atto simile alla nascita, che rende immortale ed eterno ciò che non lo è. È riconoscere che le nostre fragili vite sono già film, romanzo e storia. Basta che noi permettiamo allo sguardo di illuminarle guardandole con la dignità che meritano”. “Un libro – commenta Morena Colli- che mi ha colpito profondamente e fatto pensare che la vita può essere ingiusta ma meravigliosa!”, “ dove – aggiunge Annamaria Rizzato- ogni parola è tanto intrisa dello stato emotivo dei personaggi”.

“L’incontro tra il progetto Noi in rosa del Comune di Besozzo con l’intervento della nostra insigne besozzese Professoressa Francesca Rovera – conclude Francesca Pianese, assessore allo sport e benessere – con il libro Un giorno felice di Ines Rita Domenichini darà via ad una serata particolare, emozionante, coinvolgente, importante per le donne con le donne e non solo.