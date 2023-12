Un tè da Marta accompagnato da buoni racconti di stagione

Domenica 3 dicembre alle ore 17 all’Erboristeria Al soffione di Bobbiate, in via Daverio 118, per il secondo anno Il Cavedio organizza “Un tè da Marta” un’iniziativa che apre ufficialmente il tempo di Natale. con una presentazione di tè e infusi tipici di questa stagione. Tra queste il Tè di Natale, una miscela di tè neri Ceylon ed’India con scorze d’arancia, petali di rosa canina, mandorle, cardamomo, chiodi di garofano, vaniglia speziata, e il Tè del caminetto, caldo e speziato dall’inconfondibile profumo di cannella.

Letture di brevi racconti “di stagione” di Elda Caspani, Anna Rosa Confalonieri e Angela Borghi, che saranno presenti al piccolo evento. All’accoglienza Marta Caglioni, la giovane titolare che con coraggio e fiducia ha aperto il suo negozietto nell’ottobre 2020 in tempo di Covid. Un angolo profumato e accogliente dove fare quattro chiacchiere, e Marta sempre disponibile per consigli e soluzioni naturali a piccoli problemi fisiologici quotidiani.

In negozio, oltre ai numerosi tipi di infuso, tante piccole idee da mettere sotto l’albero di Natale che lei confeziona con fantasia. Il binomio infuso e lettura ci riporta ai Natali passati, quando semplicità, buoni sentimenti e cura erano di casa. E ne abbiamo bisogno tutti.

I RACCONTI DELLA DOMENICA