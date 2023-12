Vedano Olona ringrazia i cittadini meritevoli con benemerenze, encomi e borse di studio per i ragazzi

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha chiuso l’anno con una cerimonia istituzionale di ringraziamento per cittadini e studenti meritevoli. Ieri pomeriggio nella sala consiliare di Villa Aliverti, il sindaco Cristiano Citterio ha consegnato civiche benemerenze ed encomi ai cittadini che si sono particolarmente distinti per le loro attività a favore della comunità. Sono state poi consegnate le borse di studio nell’ambito del progetto riservato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e della scuola di formazione professionale. La giornata si è conclusa con il battesimo civico dei neo maggiorenni, un’iniziativa istituita nel 2018.

La civica benemerenza quest’anno è andata a Silvia Ferretti, fondatrice dell’Arca del Seprio, cooperativa sociale che quest’anno ha festeggiato i 30 anni di attività e che nel tempo è diventata uno dei più importanti centri di ippoterapia del territorio. Nata a Tradate, la cooperativa si è trasferita da molti anni a Vedano Olona, dove ha recuperato l’ex fornace di mattoni in località Baraggia trasformandola in un luogo bellissimo a pochi passi dai boschi del parco Pineta.

Gli encomi sono andati a Paola Di Fonzo, volontaria dei gruppi di Controllo del vicinato e collaboratrice del giornale La Settimana; alla nostra giornalista Mariangela Gerletti, che oltre a seguire la Valceresio e il Tradatese scrive anche di Vedano Olona, dove risiede da circa 30 anni; a Matteo Alberto Monetti, storico donatore dell’Avis di Vedano Olona, che ha al suo attivo il record di quasi 150 donazioni; a Annick Vandeputte, una delle colonne del Gruppo cinofilo della Protezione civile di Vedano Olona, specializzata nella ricerca di persone scomparse; a Paolo Orrigoni, anima del progetto Ciclofficina che oltre a fornire un prezioso servizio alla comunità forma i ragazzi a questo mestiere; a Paolo Hénin, per tanti anni presidente dell’Avis di Vedano Olona che si è speso moltissimo per avvicinare i giovani alla donazione di sangue, e infine al maresciallo Giacomo Camelia, storico comandante della stazione dei Carabinieri di Malnate prossimo alla pensione, che per 33 anni è stato punto di riferimento per tutta la comunità vedanese.

«Benemerenze ed encomi sono un riconoscimento e un attestato di stima per la persona ma anche per le associazioni e le organizzazioni in cui operano – ha detto il sindaco Cristiano Citterio – Sono assegnate a nome di tutta la comunità come speciale ringraziamento per i cittadini che hanno contribuito alla crescita del nostro paese».